Impulsan la formación de una cadena humana en contra del PRUX del parque de Corrubedo

Propietarios de terrenos dentro del complejo dunar de Corrubedo y Lagoas de Carregal e Vixán, junto con vecinos y usuarios de esa zona protegida, convocan para este domingo, 18 de abril, a partir de las once y media de la mañana, una concentración en la explanada del aparcamiento de las dunas. El objetivo es formar una cadena humana desde allí hasta los ríos de mar y las dunas en protesta contra el contenido del Plan Reitor de Usos e Xestión (PRUX) de dicho parque natural promovido por la Xunta de Galicia.





Además de estar elaborando las alegaciones que van a presentar a dicho documento, también quieren hacer visible su rechazo y presionar para que no salga adelante en las actuales condiciones. Recuerdan que hace más de tres lustros ya consiguieron tumbar, con otra importante movilización a través de las pasarelas de madera, otro plan rector que tampoco les convencía y que consideraban que les perjudicaba tanto como el actual, sobre todo porque las medidas propuestas no respetan y van en contra de sus derechos, pues advierten que pese a ser los dueños de los terrenos no pueden disponer de ellos. Recordaron que en aquella ocasión la Xunta no fue capaz de parar la manifestación ni enviando a la Policía Autonómica.





Iniciativa Progresista de Ribeira (IPdeR), formación política liderada por Rosa García Pose, hizo público su apoyo a los propietarios y usuarios afectados por el parque natural, y anunció que estará presente en la movilización de este domingo. Recordó que hace años “xa se intentou anular o campo de futbol, prohibir ir ao río ou pasear polo entorno da duna, pero os veciños uníronse e manifestáronse, e conseguiron paralizalo coa promesa de consensuar e negociar cos afectados as medidas que se tomaran sobre o parque”.





García Pose manifestó que la sorpresa les llega ahora, en una etapa en la que, debido a la pandemia derivada del coronavirus, en que se saca a exposición pública un PRUX para presentar alegaciones, indicó que “se non hai mala intención por parte da Xunta, alomenos o parece, pois cabe facerse a pregunta de como se reúnen os veciños afectados para facer alegacións ou mirar e debatir o plan reitor”, precisó.





Los propietarios y vecinos afectados se sienten desprotegidos y abandonados, y no son capaces de comprender como, tal y como les habían prometido, antes de la exposición publica del PRUX nos hayan hablado con ellos, ni fueran escuchados. En este sentido, los impulsores de la movilización de este domingo sostienen que pertenecen a las parroquias de Olveira, Corrubedo, Artes y Carreira, en las que ese espacio público “está feito coas nosas parcelas, e nin nos indemnizan nin nos deixan opinar ou defender os nosos intereses”, subrayaron.