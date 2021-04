Cambados desaloja Peña y usará el salón con autorizaciones puntuales para eventos gratuitos

El Concello de Cambados desalojó el viernes el salón de Peña tal y como acordó con Portos mientras no se resuelve el futuro administrativo de las instalaciones. De hecho, en estos días le remitirá la solicitud de una nueva concesión, pero también de desafectación para que la nave pase a ser de su propiedad y poder así celebrar todo tipo de eventos, incluidos los de cobro de entrada, que es donde radica uno de los principales desencuentros entre ambas administraciones. El gobierno local indica que sería la solución definitiva porque, de otro modo, tendría que abonar un canon “inasumible” de unos 50.000 euros anuales. Es más, ya tiene en mente buscar otras ubicaciones para actos de ese carácter como por ejemplo el Túnel del Vino de la Festa do Albariño o el próximo mercado de las flores, aunque se celebrarán dentro de meses y habrá que ir viendo cómo se desarrollan los trámites en marcha.





El concejal de Urbanismo, Xurxo Charlín, indica que, aún así, en este tiempo, Portos les permitirá utilizar Peña para eventos gratuitos de tipo cultural y social mediante autorización expresa y puntual mientras no se resuelve la petición de la nueva concesión, que enviarán esta semana. Asimismo destacó que esos eventos que se venían celebrando con cobro de entrada en ningún caso suponían un lucro para el Concello y recordó que en los últimos años, y ya con el anterior gobierno local, no se cobraba canon alguno. Sin embargo, los intentos del bipartito por seguir usando la nave bajo las mismas condiciones han sido en vano y la “única solución definitiva”, según Charlín, es tramitar su desafectación y que se pase a ser propiedad municipal.





“Non renunciamos a facer eses eventos en Peña, é que non nos queda outro remedio, é a única solución que nos dá Portos porque en canto se faga un acto con cobro de entrada habería que pagar ese canon de 50.000 euros ao ano e é inasumible”.





También está sobre la mesa la firma de un convenio para que, mientras no se desafectan terrenos portuarios como estos o A Calzada, donde ya no existen actividades vinculadas al mar y que forman parte del entramado urbano, se puedan compensar los gastos que el Concello asume en mantenimiento y limpieza a pesar de no ser de su competencia. Portos se comprometió a enviar un borrador.





Nuevamente al Parlamento

Por otra parte, el PSOE preguntará hoy a Portos cómo va a cumplir el acuerdo parlamentario unánime de hace unas semanas para conceder la nueva concesión.