Cambados solicita a Portos la desafectación de casi 37.000 metros cuadrados de terrenos

El Concello de Cambados ha solicitado a Portos la desafectación no solo de los terrenos vinculados al salón de Peña, para poder realizar actividades sin veto, sino también del Paseo da Calzada, la Praza del Concello, la estación de bus, el centro de salud, la plaza y zona del mercadillo, todo el paseo marítimo y la alameda y la escalinata de San Tomé. En resumidas cuentas, un total de 36.593 metros cuadrados para que sean de su propiedad, aunque ya los mantienen con un coste anual de 80.000 euros, pero que además le ahorrará unos 100.000 euros al año en tasas por ocuparlos con eventos como la Festa do Albariño o mismo el alumbrado navideño.





Pero sobre todo, se trata de terrenos que ya no tienen usos portuarios y que forman parte del casco urbano y de las necesidades cotidianas de Cambados, como explicaron ayer la alcaldesa, Fátima Abal, y el concejal de Urbanismo, Xurxo Charlín. De hecho, aseguraron que el ente público mostró “predisposición” en la última reunión mantenida y que se incluirá en un proceso conjunto con otros ayuntamientos gallegos en la misma situación y en base a un acuerdo entre la Xunta y la Fegamp de 2018.





Sin garantías de conceder todo

El bipartito no se atreve a dar plazos pues se trata de una tramitación compleja. Primero, Portos deberá ceder los terrenos a Costas del Estado y luego este al Ayuntamiento, y deberá pasar por el Consejo de Ministros. Tampoco tienen garantías de que le concedan todos, pero “ten 807.991 metros cadrados en Cambados dos cales, 569.609 son de lámina de auga e do resto, 238.609, só pedimos 36.000, non é unha superficie moi grande”, añadió Charlín. Además, recordó que la nueva Delimitación de Usos (DEUP) ya los reconoce como de “usos mixtos non estritamente portuarios” y que “históricamente” forman parte del centro urbano, pero fueron cedidos al Ministerio y luego a la Comunidad Autónoma en los 80.





Necesidad de grandes obras

La regidora puntualizó que, así como “hai naves en Tragove, como a das redeiras que si teñen usos portuarios, estes terreos non, e supóñennos un custe moi elevado”. Y es que el Concello se encarga de la limpieza, el mantenimiento y hasta del tratamiento del picudo de las palmeras y de pequeñas arreglos, pero tiene las manos atadas si quiere realizar más mejoras. “Hai rúas que precisan de reparación, como a entrada a San Tomé por Catro Camiños, que está desfeita e as aceras mal, pero senón é da nosa propiedade non podemos investir nin tampouco facer grandes proxectos co Plan Concellos”, añadió Charlín.





Con todo, para la alcaldesa, “o máis grave” es el caso de Peña porque además, si quisieran celebrar eventos de interés social, como el Túnel del Vino del Albariño, pero con cobro de entrada, con la nueva concesión –recién solicitada–tendrían que pagar un canon anual de unos 50.000 euros. Asimismo considera “inxusto” que negocios como la mueblería, el restaurante o los quioscos sigan bajo una concesión que “pode ser revocada en calquera momento e estamos falando de actividades económicas que son o sustento de familias”.





Paralelamente, el Concello está en tramitando la desafectación del complejo deportivo de O Pombal de Costas. En este caso no pagan tasas, pero necesitan la propiedad porque “queremos amplialo con mais zonas de actividades recreativas e de ocio”, añadió Abal.