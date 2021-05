El PP acusa a Muiños de aumentar en tres millones de euros la deuda municipal pese a subir impuestos

El portavoz del PP de Rianxo, Germán Allut, cargó ayer duramente contra la gestión del Ejecutivo local liderado por Adolfo Muiños, al que acusa de haber incrementado la deuda municipal en casi tres millones de euros, pese a la subida de impuestos y la “nula” inversión en proyectos locales en los últimos años. “Los vecinos de Rianxo no pueden aguantar ni un día más que el señor Muiños les haga responsables de su nefasta gestión a base de pagar cada vez más impuestos”, denunció Allut, quien le recriminó al alcalde que la “última tomadura de pelo” que se le ocurrió es aumentar el impuesto de vehículos y el IBI “para tratar de disminuir la deuda municipal en los próximos dos años”.





El portavoz popular incidió en que, bajo el mandato de Muiños, los rianxeiros soportaron como la partida de impuestos aumentó en 674.000 euros “de los que ninguno ha ido a parar al capítulo de ahorro”, precisó Allut. El líder de los populares agregó que el Gobierno local no hizo “ahorro, ni inversiones, ni absolutamente nada que tenga que ver con poner en marcha proyectos que mejoren el día a día de nuestra gente. Desde que gobierna Muiños no solo no ahorramos, sino que gastamos cada día más”. Y denunció el aumento del dinero destinado a gasto de personal y gasto corriente, “lo que deriva, según la interventora municipal, en más partidas para mantener el patrimonio local”, subrayó Allut. El PP asegura que el Gobierno local “se ha desviado un -58% de la previsión de ahorro que se marcó, un hecho que confirma el desastre absoluto en la gestión económica municipal”, dijo. “Lo único que podemos sacar en limpio de todos estos años es que el Ejecutivo local no cumplió ni uno solo de los objetivos que tenía fijados en sus planes de ajuste”, agregó Allut, para luego asegurar que, además de no alcanzar sus pretensiones, lo que hizo el alcalde es “cargar sobre los bolsillos de la gente de Rianxo su incompetencia como alcalde”.





La respuesta de Adolfo Muiños no se hizo esperar, al indicar que la interpretación del PP es “totalmente sesgada e moi parcial, dando uns datos e omitindo outros, e non contrastados cos servizos de Intervención municipal”. Para desmentir lo que dice Allut de inversión cero, el alcalde indicó que en este momento se destinan casi 800.000 euros a renovar el alumbrado público y 150.000 al saneamiento de Foxacos, ”e só con ver o perfil do contratante hai obras en licitación como o parque infantil no colexio de Asados, abastecemento en Outeiro, patio cuberto no colexio de Taragoña e nuns días o saneamento de Burés”. Y dijo que 1,6 de los 2,8 millones de la deuda es el préstamo para comprar el Pazo de Rianxiño aprobada por unanimidad, y que “hai tamén un préstamo, como a maioría dos concellos, a interese cero dentro do Plan Único da Deputación”. Sobre tasas e impuestos, Muiños precisó que se mantiene una subida menor del 1% anual, “no que ven sendo a tónica prudente destes anos en ingresos, e tendo en conta medidas tomadas de anular taxas de terrazas, mercadillo, rebaixa no lixo e outras”.