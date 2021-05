Meaño Independiente retira su oferta al PSOE para hacerse con la Alcaldía y apartar a Vieitez

La formación Meaño Independiente zanja la polémica y retira su oferta al grupo socialista en el Pleno del pasado mes de abril para hacerse con la Alcaldía con el apoyo de MI. Para los independientes de Jose Aspérez, la actitud “políticamente inmadura” de los representantes del PSOE en Meaño, deja claro que su “único papel” es “manter ao alcalde como alcalde e defendelo a costa de traizoar as súas propias ideas que foi polas que pediron o voto nas eleccións, sendo o único pobo de Galicia no que o sentido do voto dos socialistas fixo alcalde ao candidato do PP”.





Tras el cruce de correos electrónicos entre ambas agrupaciones en los que MI ofrecía de manera “seria” su apoyo para que un representante del PSOE asumiera la presidencia de la corporación, echando a un lado al regidor Carlos Vieitez, y en los que los socialistas solicitaban que se les explicaran las condiciones pero sin acercar posturas, para Aspérez queda claro que “por parte do PSOE non será posible. Pero non so iso, se non que ademáis quizais nos equivocamos en facer este ofrecemento pensando que a máxima aspiración de calquera candidato é poder levar a cabo o seu programa”.





Por su parte, el PSOE responde en uno de sus correos con MI que “somos conscientes de que a nosa lista e o noso programa electoral son os máis axeitados para Meaño, por iso, votamos en contra de ambos candidatos. Estamos seguros de que o noso goberno sería libre e independente, posto que non lle debemos favores a ninguén, pero respectamos o que a veciñanza votou nas urnas”.





Ante esta “cadea de despropósitos”, que mantiene el bastón de mando a Carlos Vieitez, los independientes señalan que “eles saberán o porqué, e eles darán as explicacións aos seus votantes cando chegue o momento da súa triste, para nós, actuación dende que comezou a lexislatura. Non é nada propio de alguén que se presenta para ser alcalde, se nega a postularse á hora da investidura e logo pasa a lexislatura xustificando o inxustificable, e escondéndose detrás dunhas respetables siglas con moitos anos de historia. Nós seguiremos a traballar e propoñer dende a liña que vimos mantendo e ó servizo para todas e todos por igual”, concluye MI en un comunicado.