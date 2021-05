La ONU pide la liberación inmediata de Protasevich tras su arresto "ilegal"

El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos ha solicitado la liberación "inmediata" del periodista bielorruso Roman Protasevich, víctima de un "arresto ilegal" y una "detención arbitraria" en la que la organización internacional no termina de creerse las versiones del Gobierno de Alexander Lukashenko sobre el desvío del avión.







Protasevich y su novia, Sofia Sapega, fueron detenidos el domingo mientras volaban de Atenas a Vilna, después de que el vuelo de Ryanair en el que se encontraban fuese desviado "aparentemente bajo pretextos falsos", en opinión de un portavoz de la oficina de la ONU, Rupert Colville. Minsk sostiene que se limitó a responder conforme a las normas internacionales tras una amenaza de bomba.





"La forma, bajo la amenaza de la fuerza militar, en la que Protasevich fue arrebatado de la jurisdicción de otro Estado y llevado a Bielorrusia equivale a una rendición extraordinaria", ha asegurado Colville, quien cree que este incidente merece "la mayor de las condenas" por parte de la comunidad internaiconal.





"Este episodio increíble supone una nueva fase en la campaña de represión de las autoridades bielorrusas contra los periodistas y la sociedad civil en general. Este arresto arbitrario señala una preocupante escalada en la represión de las voces disidentes", también de las de quienes, como Protasevich, viven fuera de la antigua república soviética, ha añadido.





El portavoz de Naciones Unidas ha recordado que Protasevich está siendo perseguido en su país natal por realizar una labor periodística, en alusión a los canales que promovió para difundir informaciones durante las protestas desatadas tras las controvertidas elecciones presidenciales de agosto.





En este sentido, ha subrayado que "penalizar a un periodista solo por ser crítico con el Gobierno no puede considerarse una restricción necesaria de la libertad de expresión", al igual que ha recordado que la mera organización de una manifestación pacífica tampoco debería ser criminalizado.





EL VÍDEO NO SIRVE

"Tememos por la seguridad de Roman Protasevich y queremos garantías de que está recibiendo un trato humano y no está siendo objeto de malos tratos o torturas", ha añadido Colville, horas después de que el joven de 26 años apareciese en un vídeo difundido por el régimen bielorruso y en el que dice que se encuentra bien.





Colville ha matizado que este vídeo no sirve como garantía, entre otras razones por las marcas que presentaba su cara y la "alta probabilidad" de que pudiese tratarse de una declaración "no voluntaria". La ONU ha enfatizado que cualquier información obtenida bajo coacciones no debería servir en un proceso judicial.





La oficina que encabeza la expresidenta chilena Michelle Bachelet ha extendido su "preocupación" a la situación de Sapaga y a los "aterrorizados" pasajeros del vuelo de Ryanair en el que viajaba la pareja, a los que se habría expuesto a un "peligro innecesario". Según Colville, se violaron los Derechos Humanos de todos ellos.