El economista Amartya Kumar Sen, galardonado con el Princesa de Asturias de Ciencias Sociales

El economista Amartya Kumar Sen ha sido galardonado con el Premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales 2021, según ha hecho público hoy el jurado encargado de su concesión. Sus investigaciones sobre las hambrunas y su teoría del desarrollo humano, la economía del bienestar y los mecanismos subyacentes de la pobreza han contribuido a la lucha contra la injusticia, la desigualdad, la enfermedad y la ignorancia.





En su obra más conocida, 'Poverty and Famines. An Essay on Entitlement and Deprivation' (1981), demostró que el hambre no es consecuencia de la falta de alimentos, sino de las desigualdades en los mecanismos de distribución de estos, según ha informado la Fundación Princesa de Asturias en nota de prensa.





Sus aportaciones en el desarrollo de los indicadores económicos y sociales han sido los conceptos de capacidad y libertad positiva, la capacidad real de una persona de ser o de hacer algo, en contraposición a la libertad negativa, común en economía, que se centra en la no interferencia. Su escuela de pensamiento ha ayudado a redirigir planes de desarrollo y algunas políticas de Naciones Unidas.

Fue una de las veinticinco figuras de la Comisión creada por Reporteros Sin Fronteras para elaborar la Declaración Internacional sobre Información y Democracia, realizada en 2018.





Amartya Kumar Sen nació el 3 de noviembre de 1933 en Santiniketan (India). Se doctoró en la Universidad de Cambridge (Reino Unido) y fue profesor de Economía en las universidades indias de Calcuta y Delhi, en la London School of Economics y en las universidades de Oxford (Reino Unido) y Harvard (EE.UU.). Fue rector del Trinity College de Cambridge desde 1998 a 2003 y canciller fundacional de la Universidad de Nalanda (India) desde 2012 a 2015. Es Thomas W. Lamont University Professor y profesor de Económicas y Filosofía de la Universidad de Harvard.





Kumar Sen fue Premio Nobel de Economía en 1998, ha recibido además los premios Alan Shawn Feinstein World Hunger (EE.UU., 1990), el Internacional Cataluña (1997), el Meister Eckhart (Alemania, 2007), el International Edgar de Picciotto (Suiza, 2012), el Charleston-EFG John Maynard Keynes (Reino Unido, 2015), el Johan Skytte (Suecia, 2017) y el de la Paz del Comercio Librero Alemán (2020).





Premios

Los Premios Princesa de Asturias están destinados, según señala su Reglamento, a galardonar "la labor científica, técnica, cultural, social y humanitaria realizada por personas, instituciones, grupos de personas o de instituciones en el ámbito internacional".





Conforme a estos principios, el Premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales se concederá a "la labor creadora y de investigación de la historia, el derecho, la lingüística, la pedagogía, la ciencia política, la psicología, la sociología, la ética, la filosofía, la geografía, la economía, la demografía y la antropología, así como de las disciplinas correspondientes a cada uno de dichos ámbitos".





En esta edición concurría al galardón de Ciencias Sociales un total de 41 candidaturas de 20 nacionalidades.





El jurado de este Premio estuvo presidido por Carmen Iglesias Cano, condesa de Gisbert, e integrado por Juan Barja de Quiroga Losada, María Paz Battaner Arias, Adela Cortina Orts, Teresa Freixes Sanjuán, Mauro Guillén Rodríguez, Silvia Iranzo Gutiérrez, Emilio Lamo de Espinosa Michels de Champourcin, Óscar Loureda Lamas, Manuel Menéndez Menéndez, Enrique Moradiellos García, Montserrat Moreno Marimón, Emilio Ontiveros Baeza, Jaime Pérez Renovales, Rafael Puyol Antolín, Isaac Querub Caro, Myriam Seco Álvarez, Fernando Vallespín Oña y Marta Elvira Rojo (secretaria).





Esta candidatura ha sido propuesta por Javier Parrondo, director general de Casa Asia (Barcelona).

Este ha sido el tercero de los ocho Premios Princesa de Asturias que se conceden este año, en que cumplen su cuadragésima primera edición. Anteriormente fueron otorgados el Premio Princesa de Asturias de las Artes a la artista de performance Marina Abramovic y el de Comunicación y Humanidades a la periodista y escritora Gloria Steinem.





En las próximas semanas se fallarán los correspondientes a Deportes, Letras, Cooperación Internacional, Investigación Científica y Técnica y Concordia.





Cada uno de los Premios Princesa de Asturias está dotado con una escultura de Joan Miró -símbolo representativo del galardón- un diploma, una insignia y la cantidad en metálico de 50 000 euros.