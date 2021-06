Busquets le hace un favor a la selección

Como no hay mal que por bien no venga, el positivo en coronavirus de Busquets le ha servido a los jugadores de la selección española de fútbol para que el Consejo de Salud Pública decida vacunarlos antes que de empiece la Eurocopa. Por una vez, los futbolistas eran el patito feo del deporte nacional en competiciones internacionales y mientras que todos los acudirán a los Juegos Olímpicos llevan semanas recibiendo vacunas ellos estaban en el grupo del común de los mortales de profesiones no esenciales. Ya la pueden dar las gracias a Busquets por sus virus. FOTO: Busquets, en un entrenamiento de la selección | EFE