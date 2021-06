Tenemos Pérez Jácome para rato

lo de gobernar prácticamente en solitario es lo que tiene, que por mucha voluntad que uno le ponga, si los que están enfrente no te apoyan, pues te quedas compuesto y sin novia. A no ser que seas un alcalde. Entonces tienes ese recurso que se llama cuestión de confianza y que te permite hacer lo que quieres si los de la oposición no se ponen de acuerdo para plantearte una moción de censura en el plazo de un mes. Y como en Ourense, ese acuerdo no se va a producir, tenemos Gonzalo Pérez Jácome para rato. El pacto entre el Partido Popular y el PSOE no se va a producir. FOTO: Gonzalo pérez jácome | efe / Brais Lorenzo