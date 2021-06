Más promesas de abaratar la luz

estamos como queremos. Tenemos la gasolina más cara de la historia y, ahora, gracias a la reforma de la tarifa eléctrica, la luz también anda por las nubes. El Gobierno, cuando se supo eso de que tenemos que poner la lavadora a las doce de la noche, nos dijo, primero, que no era para tanto y, luego, que lo iba a arreglar. El problema es que el arreglo tardaría casi un año, por lo que ahora la ministra esta de Transición Ecológica ya no descarta revisar el IVA de la energía y hacer que, por lo menos, el encarecimiento no nos lleve a tener que recuperar las velas en nuestros hogares. Aunque, conociendo los precedentes... FOTO: Teresa ribera | aec