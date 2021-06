Parar ahora para seguir después

Entre las numerosas virtudes de Rafael Nadal está su capacidad para mantener la cabeza fría cuando la situación lo requiere. No jugará el torneo de Wimbledon y no acudirá a los Juegos Olímpicos, para desilusión de sus seguidores, que siempre quieren más. La cuestión es que Rafa, por más que no nos lo queramos creer, no es un coloso indestructible y por él, aunque seguro que menos que por el resto, también pasan los años. Y ha decidido parar ahora para poder seguir después. Es decir, que escoge sus batallas para rendir al máximo nivel el mayor tiempo posible. Gracias, Rafa. FOTO: Rafa Nadal | efe