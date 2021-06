Más de una docena de grupos y artistas como Budiño y Antonio Seijas amenizarán el verano meco

La Concellería de Cultura de O Grove ha preparado una completa programación de verano con actividades para todos los públicos y siguiendo los vigentes protocolos anti covid. Así, muchas actividades precisarán de inscripción previa y los conciertos serán en asiento para escuchar propuestas como la banda Fulgor, del polifacético gaiteiro Xosé Manuel, o espectáculo de versiones pop del ex de Milladoiro, el prestigioso violinista Antonio Seijo. Pero además no faltarán las actividades infantiles, el cine al aire libre y una Gala Nacional de Magia.





Este año también repite el ciclo Xoves Musicais que, entre el 1 de julio y el 19 de agosto, ofrecerá en la Praza do Corgo las actuaciones de Amigos do Acordeón das Rías Baixas, Acuarela, A Banda do Sequío, Velaivan´d (un grupo grovense de nueva formación), Carolina Rubirosa acompañada de Rafa Otero, Os Firrás y Fla-Meco. Además, habrá propuestas para el público más joven con Gancho Sanches (A Banda de Matías) y Dani Cornes y Legítimo Polvo.





También habrá otras propuestas musicales en otros días para este escenario y A Salgadeira y Punta Moreiras. Así, para conmemorar el Día do Carme se contará con el Dúo Prisma (16 de julio); Os Firrás celebrarán el día 24 una nueva edición de su Noite de Serenatas en la que también participará la Banda do Sequío; el día 30, Cinco en Zocas ofrecerá una actuación de “marcado carácter tradicional e etnográfico no espectacular enclave da Salgadeira Vella”; luego, el viernes 6 de agosto, como parte de Cultura no Camiño, la agrupación de músicos profesionales Galifunk Brass interpretará un repertorio inspirado en las “brass band” americanas con diferentes estilos como el funk, la música disco o el rhytm and blues; y el 13 de agosto será el turno de Antonio Seijo y Skylight en el que este referente gallego del violín realizará con su banda un tributo al pop con temas conocidos por todos.





El Día da Patria Galega (25 de julio) también se conmemorará con música, concretamente con el último trabajo de Budiño, “Fulgor”, con letras de Antía Otero, Xoel López, Vega y del propio artista de Moaña, que se subirá al escenario meco gracias al patrocinio del “Musigal” de la Diputación. Previamente, a las 21 horas, habrá un acto institucional.





En cuanto a las actividades infantiles, el departamento de Noemí Outeda ha preparado Biblioactividades para todos los martes, a las 11:30 horas y alternando la biblioteca central y la agencia de lectura de San Vicente, con cuentacuentos como el de Xarope Tulú y talleres –el primero será uno de marionetas–. Es de aforo limitado y, de hecho, hay que inscribirse previamente. Pero además este programa “completarase con outras interesantísimas propostas ao longo do verán”, según fuentes municipales.





Poesía y Pardo Bazán

También para el público familiar se ha organizado para el 21 de agosto la Gala Nacional de Maxia con el Mago Paco y la intervención de prestidigitadores de diferentes puntos del territorio español (Javi Rufo, José María Alcázar y Daniel Polo). Y respecto al Cinema de Verán, será todos los miércoles en la Calle Castelao con títulos como “La isla de las mentiras”, pero además se ofrecerá el preestreno de “Cuñados” (este en el pabellón Monte da Vila y con previa retirada de invitación) y el campo de la fiesta de San Vicente acogerá dos proyecciones en formato XXL de “La rebelión de los cuentos” y “Operación Artic”.





El programa se completa con un recital del Grupo de Poesía Libre de Enxebre (31 de julio) y una exposición sobre Emilia Pardo Bazán (del 15 al 30 de julio).