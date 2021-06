Los cuartos se gradúan en el Nº1

Los alrededor de 80 alumnos de las cuatro aulas de cuarto de la ESO del IES Número 1 de Ribeira vivieron su acto de graduación en el patio del centro educativo. Se trató de la primera vez en que en dicho instituto se celebraba ese tipo de evento para los estudiantes de ese curso. La idea surgió de una forma espontánea cuando a varios de los estudiantes plantearon hacer algo pensando en que en que supone el fin de una etapa, pues aunque son bastantes los que tienen pensado seguir en Bachillerato, otros se van a marchar. Los delegados de cada clase plantearon hacer una “festiña”, como la describió Xabier Romero, uno de los organizadores y presentadores del acto junto con Juan Baña, a modo de despedida de estos últimos, pero que también sirviera de agradecimiento a profesores y a todos cuantos los ayudaron a conducirse por la buena senda en esa etapa de sus vidas.





Además, la Asociación de Nais e Pais de Alumnos “Caramecheiro” del IES Número 1 de Ribeira también tenía una idea similar y ambas confluyeron en la celebración de dicha graduación. En un par de semanas repartieron todos los preparativos y después de un duro trabajo todo salió sobre ruedas, pues ni tan siquiera falló la meteorología, ni el sonido, pues esos eran sus principales temores. Durante la ceremonia hubo varias intervenciones, tanto de alumnos, como los tutores -Esperanza, Denís, Eloy y Alejandro-, entre otros, en las que no faltaron los momentos para la nostalgia, los buenos recuerdos, las anécdotas y un sinfín de referencias a lo que fue el último curso, que todos coincidieron en que fue muy difícil. Tampoco pasó desapercibido el coronavirus en sus referencias, y algunos llegaron a decir que se estaba ante la Generación Covid-19. No faltaron menciones especiales como las de profesores como Marcelino y Fátima Cristina, por lo mucho que les ayudaron, y a otros profesores y a antiguos alumnos que no dudaron en arrimar el hombro para que todo saliera a la perfección. Al acabar el evento, los nuevos graduados siguieron de celebración en grupos pequeños para mantener las medidas de seguridad anticovid y evitar posibles contagios, al igual que se hizo en la ceremonia.