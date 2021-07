Podemos urge una solución para los “frecuentes” apagones de alumbrado público en Vilaxoán

El grupo municipal de Podemos- Marea da Vila reclama al gobierno local socialista de que ponga fin a los “frecuentes” apagones del alumbrado público junto al cruce de Mapfre, en Vilaxoán.





La formación señalan que se producen de forma constante y que el último tuvo lugar el 21 de junio, afectando a varias calles. Además, los morados indican que los vecinos ya comunicaron este problema varias veces al Concello, sin que se les haya dado una solución definitiva.





“A súa principal preocupación é que esta situación afecta á inseguridade viaria dunha zona de moito tránsito”, indica la portavoz de Podemos en el Concello, María de la O Fernández González.





Por ello, la edil morada pide a Ravella que tenga en cuenta este factor de “perigosidade” a la hora de busca runa pronta solución a los apagones.





Podemos ya registró un escrito en el Concello sobre esta cuestión, preguntando por las gestiones realizadas para solucionar esta situación, así como sobre medidas futuras. Además, la formación lamenta la “pouca eficacia” del gobierno local hasta el momento y lamenta que se le diesen “escusas” a los vecinos, como que “era un problema relacionado coa salitre”.





“Estamos ante outro exemplo de como o PSOE está máis pendente en facer obras sen o consenso da veciñanza que en solucionar os problemas do día a día, sobre todo cando estes afectan ás parroquias, que son sempre as vítimas principais do abandono do goberno”, asegura Fernández González.