El conflicto de Thenaisie deriva en una guerra entre los sindicatos por las ofertas de última hora

El conflicto de Thenaisie Provote ha derivado en un enfrentamiento abierto entre los sindicatos CIG y CC OO. El primero ofreció ayer una dura comparecencia en la que cargó contra los segundos, acusándolos de ser ahora “o inimigo dentro da casa” y de torpedear dos de las tres ofertas de última hora que podrían salvar la continuidad de la empresa.





Rosa Abuín comparecía ante la factoría de Rons junto a un grupo de afectadas. La crítica a Comisiones se centra en una alegación de esta última central, en la que exige que no se tengan en cuenta dos de las tres ofertas que se han puesto ahora sobre la mesa. CC OO lo hace entendiendo que estas dos propuestas de compra carecen de algunos requisitos legales básicos, como el haber reu­nido previamente al comité de empresa. Pero para la CIG se trata de “tecnicismos” que atetan contra lo que debería ser el objetivo común de las centrales sindicales: Buscar el mayor número de ofertas posibles. Y más, buscar y alentar aquellas que garanticen el mantenimiento del mayor número de puestos de trabajo.





Y lo que ocurre, además, es que Comisiones habría alegado contra las dos ofertas que garantizarían el mantener 71 y 77 puestos de trabajo (Canet Ferrero Inversiones y Rías Baixas), dando por buena solo la tercera oferta, que únicamente garantiza 4 empleos (Tomás Guillen).





“Nin o sindicato vertical”

Abuín no salía ayer de su asombro y cargaba con dureza contra la otra central: “Nin o sindicato vertical, con Franco, tería actuado así”. Habló de prácticas “antisindicais” que “poñen en risco o concurso e os postos de traballo” y de posibles intereses ocultos de Comisiones, “que terán que explicar á cidadanía”. “Eles están pola legalidade. Está claro que sempre pode haber tecnicismos”, “pero nunca un sindicato fixo o que está facendo agora CC OO”. “Non estamos falando de que unha oferta sexa mellor que outra. Non. A situación é moito máis grave: Din que non se teñan en conta as outras dúas”. “Paréceme de xulgado de garda”. Y, por tal motivo, allí acabarán: La CIG anunció ayer que llevarán a los tribunales que competan tanto la alegación de Comisiones como a la administración concursal y todo aquello que consideren que atenta contra la defensa de los empleos, incluida la alegación de la polémica, que incluiría, opinan, una expresión “machista” al referirse a un grupo de delegadas como “tres señoras”. “É triste e lamentable” valoraba Abuín sobre la situación





El culebrón continuará: Comisiones ha convocado a los medios a una comparecencia este próximo lunes.