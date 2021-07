Un vecino de Boiro, víctima de estafa en la compra de un coche a un murciano que está en paradero desconocido

El Equipo de Estafas Telemáticas de la Guardia Civil de Noia investigó a un individuo de Murcia como presunto autor de un delito de estafa cometida contra un vecino de Boiro.





Los hechos que se le atribuyen se conocieron a raíz de la denuncia interpuesta por el perjudicado en el cuartel boirense de la Benemérita. En la misma, la víctima comunicaba que había localizado un anuncio de la venta de un automóvil en una conocida página de Internet, tras lo cual se puso en contacto con el anunciante, una vez acordado el importe de la venta en 2.500 euros, el perjudicado realizó una transferencia al supuesto vendedor. Después de pasar un periodo prudencial sin recibir el vehículo adquirido, trato de ponerse en contacto con el vendedor, y comprobó que este había cortado todo canal de comunicación con él.









La Guardia Civil investigó los hechos para verificar su veracidad e identificar al autor o autores. En el transcurso de la investigación, corroboraron la existencia del ilícito así como el modus operandi, el cual consistía en publicar anuncios de venta de vehículos añadiendo fotografías en las que se veían las placas de matrícula, que correspondían a vehículos con la documentación en regla, por si alguno de los posibles compradores realizaba consultas. Una vez contactaban con el comprador, este le solicitaba el ingreso del importe de la venta antes del envío y eliminaba todo canal de comunicación tras obtener el ingreso.





Fruto del trabajo de campo realizado, la Guardia Civil logró la identificación del presunto autor del delito de estafa, que resultó ser un conocido de las fuerzas de seguridad por delitos de la misma índole. La Guardia Civil continúa con la investigación abierta para la localización de esta persona al encontrase en paradero desconocido.

Desde la Guardia Civil se ofrecen algunos consejos ante posibles estafas por Internet, como que cuando se efectúe una compra online a otro particular, no se envíe dinero por adelantado al vendedor, pues es preferible solicitar recibir el producto por adelantado, y tener en cuenta que lo más correcto es realizar la compra-venta en mano y asegurar la identidad del comprador.





También recomienda que no se envíen datos personales (DNI o pasaporte), PIN o cualquier otra información personal por e-mail o grupos de mensajería SMS o WhattsApp, ya que puede ser usada para cometer ilícitos, y no facilitar nunca el número secreto de la tarjeta, no tomar ninguna decisión precipitada y pedir una segunda opinión a un familiar o amigo en caso de duda, no ofrecer los datos bancarios por la red.