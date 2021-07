El CESM pide la dimisión de Martín por sus criticas a sanitarios de Baltar

La Confederación Estatal de Sindicatos Médicos en Galicia (CESM) pide la dimisión del alcalde, Telmo Martín, por “acusar a los sanitarios de hacer política y desatender su trabajo”.



“El centro de salud de Baltar funciona bien, pero podría funcionar mejor si algunos profesionales sanitarios se dedicaran a hacer su trabajo y se dejaran de hacer política”. Estas fueron las palabras del alcalde en respuesta a los ruegos y preguntas realizados por los partidos de la oposición en el Pleno del pasado lunes por la falta de recursos en el PAC.



En este sentido, también reconoció que “hai falta de médicos e nos gustaría que houbera máis” sin embargo, añadió que “estoy en contra de algunos que están haciendo las cosas mal porque les da la gana y no merecen el trabajo que tienen”.



“Con esta actitud Telmo Martín se deslegitima como máximo representante de los ciudadanos de Sanxenxo, que no parece que sean su preocupación prioritaria”, por lo que, sentencia CESM, “lo más digno sería que presentara su dimisión”.



Ante estas acusaciones, el sindicato médico manifiesta “su más enérgica repulsa” a unas declaraciones que ve “incomprensibles, irresponsables y absolutamente desconsideradas e injustas”, tanto con “los profesionales del PAC y del Centro de Salud de Sanxenxo-Baltar como con los ciudadanos de la localidad y con los miles de turistas y visitantes” que cada verano visitan la zona “y merecen una atención digna y resolutiva”.









“Absolutamente implicados”





Así, CESM Galicia afirma que “los profesionales están absolutamente implicados en su trabajo” y, agrega, que “lo único que demandan son los medios imprescindibles para poder realizar su función y atender con dignidad, eficiencia y calidad a las personas que lo precisan”.









Falta de refuerzos en Baltar





Asimismo, la Plataforma en Defensa da Sanidade Pública de Sanxenxo responde a la críticas del alcalde, “dounos mágoa volver comprobar que en Sanxenxo temos un alcalde que en vez de recoñecer erros, correxilos e buscar solucións, nega e culpabiliza aos demáis”.



“Tal como se denunciou no pleno, o PAC de Baltar segue sen reforzos e; nesta quinta vaga de Covid, a carga asistencial está sendo moi dura para a Atención Primaria. Que está facendo para mellorar as condicións do persoal e atención no PAC de Baltar? “, pregunta la Plataforma.



“A falta de persoal, e outros medios, as decisións tales como contratar persoal para facer test de pago nas zonas de movida e non para a Atención primaria, son decisións políticas; e o persoal sanitario e usuarias deste servizo sufrímolas. Cando na política prima o rédito político e económico; plataformas como a nosa alza a voz, para lembrarlles que se trata da saúde e da atención digna, sobre todo nun momento como iste na que están tratando cunha enfermidade pandémica”, sentencia el colectivo sanxenxino.