El Mexillón de Vilanova homenajea a los impulsores del Mar de Santiago

La XXVII Festa do Mexillón e o Berberecho de Vilanova se despidió ayer, y hasta el próximo año, como no podría ser de otra manera, con el acto de entrega de las Insignias de Oro y Brillantes a tres personas que para el gobierno local tuvieron especial relevancia en el desarrollo turístico y económico de la villa arousana.



Entre los actos festivos, se recuperó el Pregón que esta ocasión estuvo a cargo del músico catoirense Roi Casal, “veciño do Mar de Arousa, músico que leva a nosa cultura e historia por todo o mundo e farmacéutico. Imposible ter un pregoeiro mellor” destacó el alcalde de Vilanova, Gonzalo Durán. Durante su intervención, que “saiu de dentro”, Roi Casal hizo un recorrido por la historia del Camino de Santiago y las riquezas de la Ría de Arousa con el mejillón, la música tradicional y el Mar de Arousa como protagonistas, ya que “é un proxecto que o ten todo”, señaló.









Recuperar a los peregrinos





Con la puesta en marcha este año de la nueva ruta que recorre la Ría de Arousa, el Concello de Vilanova quiso reconocer con las Insignias del Ouro e Brillantes do Mexillón a Víctor Manuel Alves Mendes, alcalde de Ponte de Lima y Antonio José Pereira, vicepresidente de la Federación Internacional de Asociacións de Amigos do Camiño de Santiago, quienes fueron, allá por el año 2010, “os primeros que apostaron por recuperar o paso de peregrinos pola Ría de Arousa” y fue ahí cuando se comenzó a trabajar para impulsar este camino, explicó el alcalde vilanovés.



También recibió el Mexillón de Ouro, Alfonso Rueda, vicepresidente de la Xunta, conselleiro de Turismo y un activo peregrino en bicicleta, por “colaborar na posta en marcha do Mar de Santiago e polo seu traballo este último año para sacar adiante o Ano Santo máis difícil da historia”. Rueda puso en valor la Festa do Mexillón e o Berberecho de Vilanova como reclamo para turistas y peregrinos, una celebración gastronómica declarada de Interese Turístico de Galicia desde 2014. Los tres homenajeados fueron distinguidos con el pin de oro y un diploma arropados por los demás alcaldes del Mar de Santiago, Catoira, Valga y Pontecesures, así como el alcalde de Ribadumia y la edil de Cultura de Sanxenxo, junto al delegado territorial de la Xunta en Pontevedra, Luis López y demás personalidades invitadas al acto, como la presidenta del Consello Regulador do Mexillón de Galicia, Lina Solla y el presidente de Amigos do Camiño, Celestino Lores.



El acto de entrega de las insignias del Mexillón se celebró en los jardines de la Casa Museo Valle Inclán, con un público bastante reducido y marcado porlas recomendaciones sanitarias, tal y como ocurrió el pasado año, aunque Gonzalo Durán reconoció “a tristeza que da non poder celebrar este momento con todos os veciños na Praza do Concello” y confió en que el próximo año se pueda volver a vivir y disfrutar de la fiesta como de costumbre.