La Policía Local de A Pobra rescata a un malagueño de 12 años que se lesionó en las piscinas del Río Pedras

Un niño de 12 años, natural de Málaga, fue rescatado poco antes de las seis de esta tarde por una patrulla de la Policía Local de A Pobras en la zona de las piscinas naturales del Río Pedras. Los agentes municipales fueron alertados a las 17.49 horas por Urxencias Sanitarias-061 Galicia de que se había producido un accidente en el que resultó herido un menor de edad, que aparentemente se torció un tobillo cuando bajaba de las pozas por debajo del puente romano. El chiquillo tenía mucho dolor y no podía moverse, por lo que el coche patrulla de la Policía Local subió por un camino hasta la zona de la fábrica de la luz y luego accedió a pie hasta donde estaba la víctima, que era a escasos metros de donde aparcó.



Seguidamente, los agentes municipales subieron al niño herido al vehículo oficial, donde lo acostaron estirado para que no tuviera que apoyar el pie lesionado. Desde allí lo llevaron hasta Aldea Vella, en donde aguardaba la ambulancia del 061, en donde sus técnicos le inmovilizaron el tobillo y posteriormente procedieron a trasladarlo al Hospital do Barbanza para que recibiera la asistencia médica que precisaba. Hasta la zona de Aldea Vella también se movilizaron la Guardia Civil y los Bomberos de Ribeira, pero ya no tuvieron que intervenir.