Herido un motorista en una colisión en el cruce de la AC-350 con la carretera de Cabío

Un motorista de 55 años, cuya identidad responde a las iniciales A.S.V., de A Pobra, resultó herido de diversa consideración, aunque no parecía estar grave, tras colisionar su motocicleta y un Alfa Romeo 159 en el cruce de la carretera autonómica AC-350 con el vial de titularidad provincial DP-6706, hacia la playa de Cabío, en el lugar pobrense de O Campiño. Para prestarle asistencia sanitaria, acudió al lugar el helicóptero medicalizado con base en Santiago, que tomó tierra en una finca situada en las inmediaciones del lugar de los hechos, pero finalmente no fue evacuado en la aeronave, dado que su estado no revestía gravedad, pese a que el aviso inicial que se recibió era de que el conductor de la moto estaba inconsciente.













Según la información facilitada al 112 Galicia, el accidente se produjo poco después de las seis y media de esta tarde cuando la motocicleta iba por la AC-350 en dirección hacia el casco urbano pobrense y del otro vial referido se incorporaba el citado coche y se produjo el impacto frontolateral. De inmediato, además de los profesionales de urgencias médicas, el personal del 112 solicitó la colaboración de los Bomberos de Ribeira, así como de los agentes de la Guardia Civil de Tráfico, de la Policía Local, de los efectivos de Protección Civil de la localidad y del servicio de mantenimiento de carreteras. Finalmente, tras la asistencia que se le prestó en el lugar del accidente al motorista herido, se procedió a su evacuación al Hospital do Barbanza en una ambulancia de Urxencias Sanitarias-061 Galicia. Grúas Galicia se encargó de la retirada del Alfa Romeo 159, mientras que la moto fue cargada en un camión para llevarla a reparar.





Por su parte, los residentes en ese lugar advierten del gran peligro existente en ese cruce para los vehículos que se incorporan desde la DP-6706 debido a la nula visibilidad que provocan los vehículos que estacionan en el margen derecho de la AC-305 viniendo de Ribeira, pues advierten que para ver si viene algún vehículo tiene que salir hasta hacia la carretera de la Xunta, pues de lo contrario les resulta imposible ver. En este sentido, unos proponen que se prohíba aparcar en esa zona y otros señalan que desde hace mucho tiempo tenía que haberse construido una glorieta en ese cruce.