Envían a prisión al atracador de la taxista de Ribeira tras ser acusado de robar la televisión a sus padres

El Juzgado de Primera instancia e Instrucción Número 1 de Ribeira ordenó en torno a las seis de la tarde de ayer el ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza para un conocido delincuente, José Ángel Rey Vilas, alias “Tubío”, de 45 años, bajo la acusación de un delito de robo. Efectivos de las Policías Local y Nacional lo habían detenido a media tarde del jueves junto a otro individuo, Adolfo J.S., de 43 años, después de que ambos sembraron el pánico en la ciudad y alrededores con la supuesta comisión durante tres horas de múltiples robos, la mayoría de los cuales se quedaron en tentativas o resultaron frustrados, a excepción de la sustracción por el método del tirón de un bolso a una mujer en la Praza de Pontevedra.





Sin embargo, curiosamente, ninguno de los dos detenidos pasó a disposición judicial ayer por esos hechos, pues hasta ese momento no se habían presentado denuncias sobre algunos o todos esos robos, por lo que no se pudo formular acusación contra ellos por esos motivos. La causa que les llevó delante de la jueza fue otro robo registrado en las primeras hora s de la madrugada del día 13 de este mes y que se les atribuyó desde la comisaría. Se trató del robo de un televisor en el domicilio de los padres de José Ángel Rey Vilar, que se le atribuyó a ambos después de que fueran vistos juntos en la vía pública por una patrulla de la Policía Local portando ese electrodoméstico. Además, un familiar llegó a reconocer al propio “Tubío” perpetrando esa sustracción tras acceder a la vivienda por una ventana.





Según ha podido saber este periódico, el propio José Ángel Rey Vilar reconoció en su declaración ante la jueza que había cogido la televisión, pero que lo hizo con la intención de empeñarla y que su intención era devolverla. La jueza atendió la petición formulada por la representante de la Fiscalía, que solicitó que se le privase a ese detenido de libertad de manera preventiva, no sólo en atención al robo por el que pasó a disposición judicial, pues por si sólo no parecía de gran magnitud, sino también por la reincidencia delictiva en pocos días. En este sentido, se hizo mención a sus detenciones por el atraco a una taxista y a un robo con fuerza en un bar de Castiñeiras, por el que también se detuvo in fraganti a otro individuo, S.S.C., de 34 años, mientras que él se había dado a la fuga, pero al finalmente se pudo arrestar a comienzos de esta semana y quedó libre tras pasar por los juzgados.





El otro detenido por el robo del televisor en casa de los familiares de José Ángel Rey Vilar manifestó en su declaración que no tenía nada que ver con esos hechos, por lo que su abogada pidió su puesta en libertad. Ello fue posible a pesar de lo referido con anterioridad de que había testigos que lo vieron andando junto a “Tubío” y cargando con la televisión. La defensa de Rey Vilar pidió la puesta en libertad de su cliente al considerar que tienen arraigo, que faltan pruebas por practicarse y que la versión de la denuncia es contradictoria con la que defiende el detenido. Además, el propio Rey Vilar había solicitado que se le dejase en libertad ya que el próximo jueves va a embarcar para trabajar en la pesca del pincho, pero eso no fue tenido en cuenta.