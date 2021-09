La Diputación concede 84.000 euros de ayudas para rehabilitar barcos tradicionales en O Salnés

La Diputación de Pontevedra ha concedido 84.000 euros en subvenciones a 10 colectivos de Cambados, O Grove, A Illa y Portonovo para rehabilitación y mantenimiento de galeones, dornas, gamelas y otras embarcaciones tradicionales como parte de su línea de ayudas para la recuperación y puesta en valor del patrimonio marítimo fluvial.



En el municipio isleño recibirán colaboración económica cinco entidades: la Asociación Cultural Caramuxo –que se presentó por primera vez– ingresará 9.755,10 euros para la rehabilitación de la embarcación tradicional “Daniel”; la Asociación Cultural Deportiva Fasquía recibirá 10.067,20 euros para rehabilitar la dorna de tope “A Lavanqueira”; la Asociación Cultural da Illa de Arousa recibirá 12.023,59 euros para el Proxecto San Pedro; la Asociación Cultural Dorna, 933,15 euros para la intervención en el galeón “Rei do Mar”; y la Asociación Cultural Komaira ingresará 10.592,60 euros para la rehabilitación de la embarcación tradicional homónima.



En O Grove, Amigos da Dorna Meca recibirá 8.164,47 euros para la reparación de la dorna de tope “Rubiasa”, mientras que la Asociación de Amigos do Espazo Museístico Salgadeiras de Moreiras recibirá 10.000 euros para la recuperación del galeón “Jandro”. Y en el concello de Cambados, las entidades beneficiarias de las ayudas serán la asociación Calmoseira, que obtendrá 8.685,55 euros para la mejora del galeón “Adelino Manuel”, y Culturmar, que ingresará 726 euros para la recuperación de “a vela do racú” “Joven Lolita”. En el caso de Sanxenxo, Amigos da Dorna de Portonovo ingresará 13.095,10 euros para la rehabilitación de la dorna de construcción mixta “Praia da Panadeira”.





Detalles



Estas ayudas se convocaron en 2020 por primera vez y la diputada de Patrimonio, María Ortega, se mostró satisfecha con su evolución y animó a más colectivos a solicitarlas en próximas ediciones pues “foron concibidas para mellorar o estado de conservación do noso patrimonio e aliviar as cargas económicas das asociacións quen, con moito voluntarismo, asumen moitos gastos” para poner en valor “patrimonio de todos”. En total, se repartieron 128.354 euros entre 16 colectivos, principalmente localizados en O Salnés, pero también en O Morrazo, Pontevedra y Vigo. De hecho, como no se agotó la partida presupuestaria de 150.000 euros con los proyectos presentados, se incrementaron las cantidades para cada colectivo “baixo os criterios de proporcionalidade e respectando a concorrencia competitiva, así como a valoración técnica” de las propuestas. El importe máximo de la ayuda no podía exceder el 80 % del coste ni suponer más de 10.000 euros. También se podía subvencionar la restauración de aparejos, instrumental, etc. para musealización e intervenciones en construcciones para ser reconvertidas como espacios culturales.





Dorna de tope “A Lavanqueira” de la Asociación Cultural Deportiva Fasquía







El galeón “Adelino Manuel” de la asociación Calmoseira de Cambados





El galeón “Rei do Mar” de la asociación Dorna de A Illa









Proxecto San Pedro de la Asociación Cultural da Illa de Arousa





El galeón “Jandro” de el Espazo Museístico Salgadeiras de Moreiras de O Grove