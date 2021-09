Empresarios de Arousa hacen fuerza ante la Xunta para que el tráfico pesado pueda circular por el centro

El debate sobre si es pertinente o no que los camiones utilicen la avenida Rosalía de Castro para sus desplazamientos al Puerto de Vilagarcía vuelve a estar, un año más, encima de la mesa. Los empresarios aglutinados en el recientemente creado Galicia Foro Empresarial (GFE) han remitido una carta a la Consellería de Infraestruturas de la Xunta de Galicia (titular de la carretera que une Carril con el centro urbano) para que no avale en ningún caso la supresión del paso de camiones y tráfico pesado por la zona. Una supresión que sí fue avalada por el Pleno de la Corporación hace casi tres años. Fue en noviembre de 2018 cuando el gobierno local acordó solicitar a la Xunta un informe técnico para poder limitar el tráfico de camiones por esta avenida y que estos tuviesen que hacer uso de las dos circunvalaciones que rodean la ciudad.



Galicia Foro Empresarial señala que existe preocupación en el colectivo no solo de la comarca de O Salnés, sino también en O Barbanza, Caldas y O Sar sobre este tema. Creen los empresarios que los camiones no son los causantes de los atascos eternos que se producen en Rosalía de Castro sobre todo en la temporada estival, y que prohibir el paso de los mismos por este vial supondrá importantes pérdidas para las firmas. De hecho desde Foro Empresarial hablan de pérdida de competitividad no solo para sus asociados, sino también para el propio Puerto vilagarciano.



Para afirmar esto la entidad se apoya en que derivar a los camiones por la circunvalación para llegar al Puerto supondrán más kilómetros y, por lo tanto, más gastos. “En el caso, por ejemplo, de empresas como Maderas Redondo o Thune Eureka, con sedes en el polígono industrial de Bamio, pasarían de tener que recorrer 8 kilómetros a 18. Es decir, un 125 % más”, explican desde Foro Empresarial. Creen que esta cuestión, sobre todo teniendo en cuenta a las empresas de O Barbanza o del norte de la provincia, podría amenazar sustancialmente la capacidad de atracción del Puerto.





Razones medioambientales





Los empresarios también exponen razones medioambientales para oponerse de modo frontal a la supresión del paso de camiones por Rosalía de Castro. Señalan que el incremento en el número de kilómetros si el tráfico pesado tiene que optar por la circunvalación equivale a más gasto de combustible y que ello contribuye al “incremento de la huella de carbono y la contaminación”. Apuntan desde Foro Empresarial que tanto la Autoridade Portuaria de Vilagarcía como las empresas que operan en las instalaciones de la rada llevan realizando “desde hace años, un notable esfuerzo y cuantiosas inversiones por reducirla huella de carbono que genera su actividad”. La entidad aporta sus cifras y asegura que el volumen de camiones que soporta actualmente Rosalía de Castro supone solo un 4,5 % de su tráfico total y que, en todo caso, dicen que no es este la causa de los atascos y retenciones habituales en este acceso.