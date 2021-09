Victoria de pico y pala en el debut en la nueva categoría

AROSA SC 1- 0 CD ARENTEIRO







El Arosa se estrenó con victoria en Segunda RFEF al ganar ayer al Arenteiro en A Lomba con un solitario gol de Pedro García en una acción de córner en la primera parte. Fue una victoria sufrida y trabajada, como no podía ser de otra forma. Los jugadores que entrena Jorge Otero mantienen sus monos de faena, de pico y palo, que ya tenían la pasada temporada con Rafa Sáez. Y fue así como sacaron el partido adelante alentados por su púbico ante un rival que tuvo dos ocasiones muy claras para empatar en la segunda parte, pero perdonó.



Arosa y Arenteiro son dos equipos que no se guardan secretos. Por eso ayer no hubo sorpresas en los planteamientos. Sí en los onces. Julio Rey, lesionado en un aductor, y Piay, que no superó en el calentamiento las molestias que arrastraba, no salieron de inicio en los locales. Tampoco Adrián Cruz, uno de los fichajes estelares de los visitantes. En medio de un fenomenal ambiente en A Lomba, con cerca de mil aficionados, los nervios del debut atenazaron de inicio a los locales. Excesivamente nerviosos. Algo que tardó en detectar el Arenteiro, que también empezó con las precauciones y la consigna de no cometer errores y jugar directo.



El equipo ourensano consiguió hacerse con el dominio, no demasiado claro, cuando presionó en campo contrario. Pero apenas tuvo ocasiones, salvo alguna aproximación a balón parado. El Arosa tampoco llegó y utilizó la estrategia también como única arma.



El partido fue cerrado, táctico y sin fluidez en el juego en la primera parte. Los mejores minutos del Arosa llegaron en el ecuador de la misma, cuando empezaron a entrar en juego en la medular Mon y Diz, equilibrando el dominio que hasta ese momento tenían los visitantes en la zona ancha.



El Arosa consiguió lo más difícil en un partido de un guión tan inflexible. En el minuto 34 en un córner lanzado por Róber desde la derecha apareció Pedro García para rozar lo justo a la corta y desviar la trayectoria, batiendo al portero Diego. El Arosa defendió bien el 1-0 hasta el descanso y estuvo cerca de ampliar su renta. Luis Nuño enganchó una volea desde 25 metros y evitó el gol el portero Diego con un “paradón” a una mano cuando las gradas ya cantaban el gol.



En el ecuador el técnico visitante Fran Justo hizo un cambio en defensa, manteniendo la línea de tres centrales pero pasando a Vitra a la izquierda. El Arenteiro en la segunda parte salió con determinación para lograr el empate cuanto antes. Pero el Arosa aguantó bien cuando le tocó defender juego directo y también cuando su rival trató de circular el balón con más paciencia en campo contrario buscando los espacios.



Al equipo arlequinado ha cambiado de técnico pero mantiene sus características. Es capaz de estar cómodo si no tiene el balón y tiene que defender esperando su momento para volver a asestar su golpe. Ante ese panorama al técnico visitante no le quedó otra que buscar soluciones cambiando a sus dos puntas, Sylla y Adri Castro, por futbolistas de otro perfil como Adrián Cruz y el joven Raúl Blanco. “A jugar” gritaba desde la zona de banda el técnico visitante a los suyos, viendo que los minutos seguían pasando sin que el Arenteiro fuese capaz de generar ocasiones. Álex Cobo intervino a un centro chut en el 74 y la acción acabó en córner.



Jorge Otero introdujo el primer cambio dando a entrada a Pedro Beda por un Róber que fue de los más destacados en ataque por parte de los locales. El brasileño se situó como referencia en punta y Luismi pasó a la banda derecha.



El cansancio empezó a hacer mella en el Arosa en el último cuarto de hora y el Arenteiro comenzó a tener claridad en su juego con los jugadores que entraron de refresco. Uno de ellos, Joni, tuvo la mejor ocasión de los verdes en el minuto 78 tras un gran pase filtrado por Renan Zanelli. El disparo con poco ángulo del “nueve” visitante se estrelló con violencia contra el poste. La siguiente del Arenteiro llegó en el minuto 79 en una falt5a lateral cabeceada por Vitra y que Álex Cobo envió a córner con un buena mano.



El equipo de O Carballiño demostró en A Lomba ser un equipo con variantes en su juego y fondo de armario para poder plantear diferentes estilos. El técnico local Jorge Otero dio oxígeno el centro del campo de su equipo en los últimos minutos dando entrada a Sidibé por un Diego Diz mermado también por problemas físicos. Con la entrada del burkinés de nuevo el Arosa consiguió bajar el ritmo y la continuidad en el juego de su rival. Incluso dispuso de una contra para sentenciar en el 86 en un pase filtrado por Beda sobre Mon, al que un defensa le dejó con las ganas de rematar ante Diego con un corte providencial.



El árbitro del colegiado castellano leonés González Hernández llevó el partido hasta el minuto 95 pese a las protestas visitantes, que esperan un mayor tiempo de aumento. El carrilero derecho Víctor Eimil, una pesadilla en la segunda parte para los locales, generó otra ocasión clarísima para el Arenteiro en el minuto 92. Le ganó la espalda a Cotilla y puso un balón de gol en área pequeña que el ribeirense José Sobrido envió por encima del larguero con todo a favor para empatar.



El Arosa se manejó bien en los últimos instantes y pudo celebrar su victoria en A Lomba, donde mantiene la racha que arrastra desde el curso pasado. La próxima semana visitará al Marino en Asturias.