El IES Nº1 de Ribeira reclama que se mantenga el cuadro de personal que había en el curso 2019-2020

La comunidad educativa del IES Número 1 de Ribeira reitera su rechazo a la supresión en el curso que está a punto de comenzar de siete plazas de profesores respecto al plantel con el que contaba en el curso académico 2019-2020, pues considera que no está justificada ni por una modificación en la oferta educativa del centro ni por una reducción en el volumen del alumnado. Es por ello que reclama la revisión de esa decisión de la Consellería de Educación, que considera que, además de “arbitraria”, es contraria a la “ambición de excelencia na calidade dos centros educativos públicos”.



Advierte que la situación generada con la reducción de siete docentes es en comparación con el curso 2019-2020, pues en el pasado se había reforzado puntualmente para poder implementar las medidas de distanciamiento exigidas por las disposiciones sanitarias derivadas del coronavirus. “A situación sanitaria segue sendo a mesma co curso pasado e hai que manter as mesmas medidas, agás a distancia interpersoal nas aulas, o que fai menos entendible aínda a reducción de persoal”, advierten desde el centro educativo ribeirense.



Una de las situaciones que desde la comunidad educativa se advierte que se va a producir debido al referido recorte de personal es la pérdida de un especialista en Pedagoxía Terapéutica (PT) para atender las necesidades educativas especiales y haya una peor atención a la diversidad. De igual modo, se pierde el refuerzo del alumnado con asignaturas pendientes, que ahora no podrá impartirse. Además, afecta a los agrupamientos en el primer curso de la ESO, que permiten que los alumnos que proceden de un centro de Primaria reciban una atención más personalizada en un grupo reducido en las asignaturas instrumentales básicas y un desarrollo más ágil de los contenidos de esas materias para el resto de estudiantes de cada aula.



De igual modo, esos recortes impiden mantener la amplia oferta de materias optativas adaptada a las preferencias, aspiraciones o sensibilidades de parte del alumnado. No se podrán mantener los desdoblamientos en las clases de idioma extranjero que permiten ejercitar la lengua oral, considerada como imprescindible para alcanzar un nivel aceptable de fluidez. Tampoco habrá los desdoblamientos en los talleres de Tecnoloxía para evitar riesgos para la seguridad de los alumnos, las clases de alfabetización para facilitar la integración de los inmigrantes y su promoción personal y profesional, la biblioteca verá reducido su horario de atención, y también afectará a las guardias de clase y de recreo pese a haberse prorrogado el protocolo anticovid.