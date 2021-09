Junts no se irá del Govern catalán y acota la crisis a "un incumplimiento del acuerdo de legislatura"

El secretario general de Junts, Jordi Sànchez, ha asegurado este viernes que su formación no se ha planteado salir del Govern y ha acotado la crisis abierta en el Gobierno catalán de coalición a un "incumplimiento del acuerdo de legislatura" entre los socios.







En una entrevista en Catalunya Radio recogida por Europa Press, Sànchez ha dicho que, aunque se trata de un "desencuentro no menor", no tiene por qué tener más recorrido en otros ámbitos de la coalición.





"Otra cosa es que haya actores políticos fuera del Govern a los que les gustaría.





Pero una coalición es sólida si los dos integrantes tienen voluntad de mantenerla. No se verá amenazada por las críticas de la oposición", ha sostenido.





En otro punto, preguntado sobre la mesa de diálogo, Sànchez ha asegurado que el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, sabía desde "hace semanas" que nombrarían a una delegación que probablemente no estaría compuesta íntegramente por miembros del Govern.





En la misma línea, ha explicado que Aragonès sí le dijo que le gustaría que designaran una delegación con miembros del Govern, pero ha añadido que le respondió que podría no ser así: "Hace semanas que tenía un mensaje mío, enviado en el móvil".





Aunque ha querido evitar la confrontación con Aragonès, ha negado reiteradamente que hubiera un acuerdo verbal sobre la composición de la mesa, y ha destacado que entendían que el hecho de que la delegación catalana la integraran consellers de ERC y el vicepresidente del Govern, Jordi Puigneró, ya le daba "una dimensión gubernamental".





En concreto, Sànchez ha recalcado que si Junts quisiera obstaculizarla podría haber podido votar en contra de la propuesta de Aragonès sobre la composición de la delegación catalana, y ello sí hubiera sido "una acto de deslealtad insoportable".





"LOS MISMOS NOMBRES"

Pese a todo, ha manifestado las ganas de Junts de poder participar en la mesa "con los mismos nombres", y en caso de no poder estar escucharán y aplicarán el acuerdo de legislatura para hacer la monitorización de los acuerdos que se alcancen.





Así, ante la reunión de la mesa del miércoles, ahora se han emplazado a celebrar un encuentro de los espacios de seguimiento del acuerdo, pero ya ha subrayado que por parte de Junts no quieren "tensionar" al Govern con este tema.





CARPETA CATALANA

El secretario general de Junts también ha asegurado que no ve a ERC con la suficiente fuerza para poder negociar con un Gobierno "que hace tiempo que ha cerrado la carpeta catalana, y no tiene intención de abrirla".





"Es el marco mental con el que el Gobierno se sienta en la mesa. Si el proceso se ha acabo, como dijo el ministro Félix Bolaños, ¿qué van a negociar? Yo negocio cuando tengo un conflicto abierto, pero si pienso que se ha terminado iré a intentar recuperar una normalidad institucional", ha avisado.





Además de acusar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de no haber actuado con el respeto institucional mínimo que la Generalitat requiere, cree que en la mesa de diálogo no tenía que comunicar que retiraba definitivamente la inversión para la ampliación del Aeropuerto de Barcelona - El Prat porque "no era objeto del encuentro".





A su juicio, tampoco era necesario poner el acento en que la negociación no tendría plazos "cuando sabía que Aragonès tiene un compromiso con la CUP que garantiza una estabilidad parlamentaria para que en dos años haya una evaluación y resultados, y es feo que en el momento clave, de forma notoria y pública, fuera a hacer una café" con el líder de la oposición en Cataluña, el líder del PSC en el Parlament, Salvador Illa.