Los diputados no quieren ir al Congreso

De un tiempo a esta parte, los diputados no son precisamente ejemplo de compromiso. Esas ausencias los viernes, esos plenos tardíos en los que misteriosamente los escaños se van quedando vacíos... Luego dicen que la mala fama de los funcionarios es infundada. ¡Si lo de estos hasta lo hemos visto en directo por la tele! Y, claro, cuando uno se acostumbra a lo bueno –para ellos, se entiende– hace todo lo posible por que no cambie. Así que mientras el resto del país regresa a la presencialidad, en el Congreso se mantiene el voto telemático. Que, quieras que no, viene muy bien para evitar estar en el hemiciclo apretando un botón a las ocho y media de la tarde de un martes o a la hora de comer de un jueves. Claro que sí, mostrando el camino. Ya puestos, que hagan las sesiones por videollamada y así le dan uso a esos ipad que les hemos pagado entre todos y nos ahorramos las dietas de transporte. FOTO: Una votación poco concurrida en el Congreso | ep