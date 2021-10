El Cambados no puede con el Umia en Burgáns

CAMBADOS 1- 1 UMIA





El Cambados no fue capaz de pasar del empate en casa ante el Umia en un partido que se le puso de cara en la primera mitad, pero el conjunto visitante reaccionó ya en la primera mitad para anotar el 1-1 que, a la postre, sería definitivo en el encuentro correspondiente a la segunda jornada de liga.



El partido estuvo muy disputado desde el primero hasta el último minuto y eso provocó que se viesen demasiadas imprecisiones en el juego. Ni un equipo ni el otro permitían que el rival jugase con comodidad y eso se notó a la hora de la presión, que fue muy intensa por ambos bandos.



Fue el Cambados el que consiguió tomar ventaja en el marcador en una buena acción rápida de ataque del cuadro local. Diego González interpretó a la perfección un gran pase al espacio que sorprendió a la defensa del Umia y, ante la salida de Nucho, definió con precisión.



No llegaban a finalizarse los ataque con claridad ni en una ni en otra área, pero el Umia tuvo su opción en una transición y no la desaprovechó. La escuadra visitante aprovechó una situación de contraataque para equilibrar la balanza. El centro del campo del Umia filtró un balón al espacio sobre Guille, que recibió y finalizó con acierto.



El Cambados tuvo una buena ocasión en la primera mitad para llegar con dos goles en su casillero al descanso, pero un defensa del Umia desbarató la opción sacando el cuero sobre la línea de gol.



En la segunda parte, el partido se abrió un poco más y quizá fue el Cambados el que tuvo las situaciones de peligro más claras construyendo las jugadas con calma y llegando a zonas de finalización con criterio y con peligro.



Lo que le faltó al Cambados fue acierto en los últimos metros, ya que en el resto del proceso fue superior a un Umia que también tuvo sus opciones a la contra.



El portero del Cambados desbarató dos ocasiones claras del equipo visitante en dos transiciones vertiginosas que pudieron acabar en gol. l