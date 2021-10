El Ribadumia estrena su contador al imponerse en A Senra al Sanxenxo

RIBADUMIA 2 - 1 SANXENXO





Las formaciones del Ribadumia y del Sanxenxo, que no empezaron como habían deseado la presente edición de la primera fase del grupo segundo del campeonato de Liga de la Preferente Galicia Sur - Subgrupo 2ª al perder ante el Céltiga (1-0) y el Cambados (1-3) respectivamente, estaban citadas ayer a las seis de la tarde en el campo de A Senra.



El enfrentamiento se antojaba muy importante para ambas escuadras ya que un nuevo revés les alejaría de la zona de privilegio de la tabla clasificatoria cuando solamente se llevan disputadas las dos primeras jornadas del campeonato.



Los primeros cuarenta y cinco minutos vinieron marcados por el mayor control del balón de los locales. Pese a ello, en las dos áreas se vio acciones de peligro. Así, la más clara de los visitantes la tuvo en el treinta y nueve Aarón ante Pazos en un mano a mano que no concretó. El Ribadumia, en la siguiente acción, no falló y se adelantó por medio de Manu tras un buen centro de Iago. Con esta mínima ventaja de los jugadores que entrena Yago Yao se llegó al descanso del encuentro.



La segunda parte se inició con el empate de Marou en el minuto cincuenta y tres. El gol hizo daño en el Ribadumia y el partido se convirtió en un ida y vuelta en el que los dos equipos pudieron ponerse por encima de su rival en el tanteador. El Sanxenxo la tuvo en el setenta y siete con otro mano a mano de Aarón que no tuvo el resultado apetecido para sus intereses.



Cuando parecía que el partido iba a finalizar en empate, Vitti logró con un cabezazo el segundo que le daba a los suyos los tres puntos en juego.









Tercera jornada





El tercer capítulo de la presente edición del torneo de la regularidad tiene previsto su disputa el fin de semana.



El Ribadumia volverá a jugar como local por segunda jornada consecutiva y lo hará recibiendo en A Senra al Valladares, que ayer derrotó al Céltiga por dos a uno. Mientras, el Sanxenxo también ejercerá de anfitrión al medirse en Baltar De Arriba al Umia, que ayer igualó a uno en Burgáns ante el Juventud Cambados.