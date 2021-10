Conjura para vencer al Unión Adarve

El Arosa juega hoy (12.00 horas, en el campo Vicente del Bosque) ante el Unión Adarve un equipo recién ascendido a Segunda RFEF, pero que está realizando un gran inicio de temporada tras la consecución de diez puntos que lo auparon al liderato de la categoría.





El conjunto que entrena Jorge Otero no lo tendrá fácil, no solo por la calidad del rival, sino también por las reducidas dimensioines del terreno de juego, que invitan a un fútbol más directo, de lucha y de segundo balón que de toque al no haber espacios suficientes.





El Arosa viaja a tierras madrileñas en el octavo puesto, con siete puntos como activo y con el sinsabor de dos derrotas consecutivas en las que no fue capaz de marcar goles.





Justamente por este motivo, el conjunto arlequinado intentará resarcirse de los

últimos malos resultados y buscará los tres puntos en un campo en el que el Unión Adarve ha ganado los dos partidos que ha disputado hasta el momento, uno ante el Navalcarnero, al que superó por tres goles a cero, y otro frente a la Gimnástica Segoviana a la que derrotó por cuatro tantos a uno.





En cuanto a la convocatoria se cae Jorge Fajardo respecto al partido ante el Coruxo de la semana pasada y en su lugar se incorpora Sibidé. Se quedan en Vilagarcía por lesión el portero Álex Cobo y el delantero Róber.





Este partido tiene también, por desgracia una nota luctuosa; el fallecimiento de la madre del entrenador del Arosa, Jorge Otero, después de una larga enfermedad. Por este motivo, el técnico no viajó con el equipo hasta Madrid, sino que lo hizo después del entierro de su madre en su coche particular.





A pesar de las triste noticia, Jorge Otero quiere estar con el equipo en este partido y dirigirlo desde la banda para tratar de retomar la senda del triunfo después de dos derrotas consecutivas.





Consciente de la dificultad que entraña sacar algo positivo del Vicente del Bosque, el entrenador del combinado vilagarciano, Jorge Otero, remarca que su equipo ha viajado a Madrid, donde se encuentra desde ayer, “con nuestra idea de siempre, que es la de intentar sumar los tres puntos”, aunque para ello tengan que superar “a un rival muy dificil en un campo complicado”.





El técnico arlequinado define al Unión Adarve como “un equipo que no se equivoca y sabe bien a lo que juega”. El rigor defensivo es una de sus cualidades, tal y como desvela el entrenador, sin que ello signifique que renuncie al juego de ataque, ya que cuenta con jugadores rápidos capaces de crear peligro a la contra, incluso aprovechar los saques en largo del portero, “que tiene un golpeo extraordinario”.





Jorge Otero entiende que una de las claves del partido estará en ganar “las segundas jugadas y los rechaces”, puesto que el Unión Adarve “tiene muy claro a lo que juega al contar para aprovechar los buenos delanteros que tiene”.





Actualmente el Unión Adarve es el líder de la categoría y si están ahí “es por méritos propios”, declara Jorge Otero, quien subraya que aunque “llevemos pocas jornadas, lo están haciendo francamente bien porque son muy difíciles de batir”.





La clave para la consecución de los tres puntos pasa por “trabajar mucho y tener mucha concentración para que los pequeños detalles caigan de nuestra parte en un campo de reducidas dimensiones”.





El Arosa ha estado entrenando toda la semana en un campo de hierba sintética para adaptar las piernas al terreno de juego de mañana, por lo que en este aspecto “no debería haber problema”, aunque sí en el horario, ya que “nos obliga a un desayuno más contudente y a levantarse antes, pero seguro que nos adaptamos”.





Jorge Otero ve a su equipo “en buen momento”, por lo que confía en que a lo largo de los noventa minutos el Arosa sea capaz de minimizar las virtudes del contrario y buscar la portería contraria “para hacerles daño, porque tenemos capacidad para ello”.