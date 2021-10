Repulsa unánime al estado “lamentable” de A Lomba

El mal estado del campo de fútbol de A Lomba el pasado domingo en el partido del Arosa ante el Navalcarnero ha despertado una ola de críticas de la oposición municipal al gobierno de Alberto Varela, cargando duramente contra la gestión del mantenimiento de la instalación que realiza la Fundación de Deportes que preside el concejal Argimiro Serén.





Los problemas del terreno de juego no son nuevos, sino una constante la última década que cobraron mayor relevancia en la parte final de la temporada pasada cuando el Arosa se estaba jugando el ascenso. Jugadores, técnicos y una comisión de exdirectivos levantaron la voz para denunciarlo, consiguiendo que el Concello comprase una máquina cortacésped apropiada de la que no disponía la empresa concesionaria que se encarga de realizar periódicamente el corte. A raíz de utilizar esta nueva segadora el terreno de juego experimentó una gran mejoría, que permaneció hasta el inicio de esta temporada.





Pero ya en el segundo partido de liga del Arosa ante la UD Llanera asturiano el campo volvió a su mal estado habitual de los últimos años. Dos semanas después en el partido ante el Coruxo no mejoró. Y este último domingo, en la visita del equipo madrileño del Navalcarnero, se mantuvo su irregularidad acompañada de muchas zonas donde la hierba está amarilla y muerta por la falta de cuidados apropiados.





Indignación en el PP

“Nos sentimos indignados al ver en qué condiciones se encuentra el campo de A Lomba”, dice la portavoz del PP Ana Granja. “No entendemos cómo el Concello permite que tengamos a un equipo jugando en Segunda en un campo que no se corresponde ni de lejos con esta categoría. Si ya la temporada pasada la situación era muy grave, ahora la atención debería ser exquisita. Algo que Vilagarcía y nuestro equipo se merecen”.





Granja, que el domingo presenció en directo el partido del Arosa, lamenta “la imagen que transmitimos al exterior, que es penosa. Y eso que aún no ha empezado la temporada de lluvias”. Las críticas desde el Partido Popular se alzan hasta el regidor. “No entendemos cómo el alcalde y el concelleiro de Deportes se suman a celebrar las victorias de este equipo de cara a la galería y luego, al mismo tiempo, renuncian a su deber de mantener un campo en condiciones”.





Piden que dimita Serén

Desde Vilagarcía en Común_Esquerda Unida hablan de una situación “inaceptable” y piden la dimisión del concejal de Deportes Miro Serén porque “demostra a incapacidade para seguir no cargo do máximo responsable municipal da área de deportes, incapaz de solventar en 6 anos o que non deixa de ser un problema menor, que calquera concello tería solucionado en días. O único responsable é o concello e a empresa encargada do mantemento”.





Juan Fajardo anuncia que su partido llevará una interpelación al próximo pleno y habla de una “penosa imaxe que dimos esta fin de semana como concello, xa que a retrasmisión da CRTVG deixaba moi clara a situación do campo. A imaxe pública é lamentable e ten responsables que deberían dimitir pola súa incapacidade”.





Desde el BNG Lucía César Veloso denuncian la “pasividade diante dun problema que se repite e se prolonga no tempo”. Por su parte David Oliveira, de Ciudadanos, habla de “condiciones pésimas” del terreno de juego de A Lomba y lamenta la imagen que da Vilagarcía al exterior. “El Arosa está jugando en Segunda RFEF con equipos de otras comunidades y estos partidos son retransmitidos por televisión dando una imagen pobre”, por lo que pide que “el Concello y el club evalúen todas las opciones para que el césped de A Lomba luzca un aspecto acorde a la categoría de los clubes que juegan ahí”.





Preguntas de Podemos

Desde Podemos también hablan de una imagen “lamentable” de Vilagarcía y apuntan al Concello como principal responsable. “A actuación do Goberno Local é, empregando un símil futbolístico, a de pegarlle ao balón unha patada para diante. Durante o ano pasado preguntámoslle ao Goberno Local sobre os prazos e as condicións do prego da licitación do mantemento do céspede, avanzouse algo sobre o tema? O Goberno en vez de contestar a cada pregunta que lle formulamos o que fai é saír en prensa con anuncios que sempre quedan en nada”.





Por eso solicitan al gobierno de Alberto Varela que aclare “cales son os coidados que se están levando a cabo para resolver o problemas puntual do hongo e se se están seguindo as directrices do técnico do Celta”. Desde Podemos lanzan varias preguntas. “Por que non se solucionou de cara ao partido do domingo (cando a directiva do clube estimaba que podía estar solucionado), que tempos manexa e informar que alternativas para acabar con esta situación de maneira inmediata?”.





Además recuerdan lo sucedido hace dos años con motivo de un amistoso entre el RC Celta y el Lille. “Como é posible que o persoal do Celta fora capaz de restituír o céspede cando asumiron o seu coidado e o actual mantemento municipal non sexa quen de facer que o céspede presente un resultado minimamente decente?” se preguntan. “Como é posible que subindo o Arosa de categoría non se abordara está situación cando o campionato estaba parado?”, concluyen.