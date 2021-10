Araceli Bugallo, segunda del Ránking Gallego

La cambadesa Araceli Bugallo, que esta temporada ha dejado el AVE Vilagarcía para militar en el Comes (Compostela Esgrima), logró el pasado fin de semana el primer puesto en la categoría femenina absoluta del primer Ránking de espada gallega, celebrado en el pabellón municipal Daniel Cordido Castro, en Lugo.



El evento estuvo organizado por el CELU de Lugo y la Federación Galega, siendo el sábado para las categorías M13, 15 y 17, y el domingo para categoría absoluta femenina y masculina. Debido a las medidas anti-covid, la espada masculina comenzó a las 9:30 mientras que la femenina lo hizo a las 12:30.



En categoría femenina absoluta, después de pasar segunda en el cómputo general de las 3 poules, la clasificación fue la siguiente: Primera clasificada, Elisa Martinez do CEC (A Coruña); segunda clasificada, Araceli Bugallo (COMES) y terceras Sara Castro del CEC y Nieves Eiriz del Z100T de A Coruña.



Después de la clasificación general de las poules y ya en las eliminaciones directas en el cuadro de 16, los cruces fueron: Araceli Bugallo-Gutiérrez Máñez (CEA-Valencia), 15-12; Araceli Bugallo-Nahir López (Z100T): 15-8; semifinales: Araceli Bugallo-Nieves Eiriz(Z100T), 15-10 y en la final: Araceli Bugallo- Elisa Martinez, ganando Elisa por un contundente 15-6.



En categoría masculina primero fue Franco Robles, del Z100T; segundo, Ángel Temo, del CEC, y terceros, Oliver Ballester ( CEA-Valencia) y Mateo Rodríguez, del Comes.



Bugallo ha decidido este año hacer equipo en Santiago, debido a cambios en la directiva.