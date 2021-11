El técnico del Langreo espera a un Arosa “con mucha energía”

La Unión Popular Langreo llega mañana a A Lomba cargado de moral tras su última victoria en el derbi asturiano ante el Real Avilés, en el que consiguió acabar con la racha de sus vecinos. El conjunto que entrena Samuel Baños, que aventaja en 2 puntos al Arosa, afronta su cuarta temporada seguida en la categoría (antes Segunda B) y lo hace con una plantilla que mezcla veteranos con muchas experiencia como el portero Adrián Torres, los defensas Alain y Gonzalo o los medios Juan López y Jorge Hernández, con jugadoras jóvenes que tratan de dar el salto al fútbol profesional y que llegaron al club de la mano de la agencia Intersoccer, como el delantero Dorian, máximo goleador del equipo con 4 tantos.



“Tenemos cuatro jugadores con bastante experiencia y el resto no tanto, somos una plantilla corta y entre lesiones y percances estamos tirando de chicos del filial para lidiar con las dificultades, el equipo no se ha resentido demasiado pero siempre se echan en falta”, dice el técnico. Jorge Hernández no jugará ante el Arosa por lesión, mientras que otro ex del Pontevedra, Jandro, es seria duda.



El Langreo es un equipo fuerte en su casa, donde está invicto y sumó 11 de sus 13 puntos. A domicilio fue capaz de empatar en sus salidas a los campos del Arenteiro (1-1) y Llanera (2-2), mientras que cayó ante el Coruxo (2-1) y el Navalcarnero (1-0). “Fuera de casa cuesta mucho ganar y conseguir puntos, es una asignatura pendiente que tenemos casi todos los equipos, que en casa nos hacemos más fuertes”, dice Samuel Baños, ex jugador Sabadell y Numancia, entre otros, y que entrenó al filial del Sporting de Gijón y también al Lealtad.



El Langreo espera una tarde noche nada plácida mañana en A Lomba. “El Arosa nos lo va a poner muy complicado. Su posición en la tabla no dice nada porque está a 2 puntos de nosotros y si nos ganan se ponen por delante. Sé que es un equipo que también ha tenido percances por las lesiones. No tengo ninguna duda de que en casa son fuertes y nos lo van a poner complicado”. Baños espera a un Arosa que “querrá juar en nuestro campo y meter mucha energía al partido”, por eso habla de “ser más compactos fuera de casa y rebajar los goles encajados porque siempre somos capaces de hacer ocasiones y goles”.









Los Albertos, de vuelta





El Arosa afronta hoy por la mañana en Zacande su última sesión de entrenamiento antes del partido con la duda de Javi Piay, que ha experimentado una gran mejoría del esguince de tobillo que sufrió en Palencia. Los dos Albertos, Campillo y Martín, entrenaron con normalidad con el grupo durante la semana y se espera que mañana estén disponibles para volver a ayudar al equipo, por lo que las únicas bajas serían Cobo y Róber, que siguen trabajando en recuperarse.