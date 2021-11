Nace el Xuventude Sisán como “a esencia do fútbol rexional”

El deporte ribadumiense cuenta desde esta temporada con un nuevo club, el Xuventude Sisán Club de Fútbol, que debutó el domingo en la liga de Tercera Autonómica con victoria en A Senra sintético ante el Beiramar por 3-2. Lo hizo en medio de un gran ambiente porque cuenta ya con casi 300 socios y con jugadores con los que se identifica la afición. “Levábamos tempo coa idea de montar un clube”, explica el presidente David Pereira. “Logo da pandemia deuse a situación na que moita chavalada do concello de entre 18 e 20 anos, que xogou nas categorías inferiores tanto do Umia como do Ribadumia, non volveu xogar por culpa da Covid. Por outro lado a maioría da xente en Ribadumia que xoga o fútbol vese obligada a irse fora”. Para dar cabida y una alternativa a todos estos jóvenes futbolistas, cuatro exjugadores del Umia como Suso, Álex, Ángel y Jose Tandy, junto al propio Pereira, decidieron echar a rodar un club que lleva el nombre de Sisán. “A base que forma o equipo estamos relacionados con esta parroquia, pero representamos a todo o concello”.





Con carnés de socio a 20 euros, la respuesta de la afició está siendo espectacular a esta iniciativa, también de los patrocinadores. “A xente botaba de menos esta idea, que é a esencia do fútbol rexional, ir ao fútbol e coñecer á xente que está no campo e crear ambiente”. Al proyecto también se sumaron jugadores con experiencia como Txu, que es el capitán, o Jito Quintana.





El Xuventude Sisán, que juega de blanco y negro, nace con el objetivo de no ser una moda pasajera, sino tener continuidad. “Unha vez que se fundou o clube a idea é seguir adiante e ter unhas bases sólidas”, dice el presidente, que explica que las gestiones para federar el club “foron pasos sinxelos, aunque tamén laborioso porque estás limitado a uns prazos de tempo”.





El Xuventude Sisán amplía a tres los clubes de fútbol del Concello de Ribadumia y comienza su andadura con mucho apoyo social y la ilusión de hacer las cosas bien para consolidarse.