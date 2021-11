Abal y Giráldez plantan hoy un acto del 25N al parecerle una “burla” que sea en Vilanova tras la condena a Durán

El Grupo de Desenvolvemento Rural (GDR) de O Salnés-Ulla-Umia anunció este viernes que hoy tomará parte de una actividad titulada “O rural contra a violencia de xénero”. El acto elegido es un remonte en barco del río Ulla, en cuyo recorrido también participará la Xunta. No pasaría de ser un evento más con motivo del próximo 25, Día Contra la Violencia de Género, si no fuera por la trastienda política: Las alcaldesas socialistas de Cambados y Meis, Fátima Abal y Marta Giráldez, invitadas como el resto de regidores del entorno, anunciaron ayer con rotundidad que no irán. No van porque el acto sale de Vilanova de Arousa, cuyo alcalde, el popular Gonzalo Durán, ha sido condenado en firme por llamar “chacha para todo” a la presidenta de la Diputación. Un delito de falta de respeto y consideración debida a la autoridad, por unas palabras machistas, por el que, sin embargo, el regidor no ha pedido disculpas, ni se ha retractado. Al revés: Se reitera en lo dicho y recurre al Constitucional en defensa de su “libertad de expresión”.





Por todo ello, ya sabido, las dos alcaldesas consideran “unha burla” que se convoque un acto contra la violencia a la Mujer en un municipio cuya máxima autoridad, condenada por tal comentario, insiste en él y en seguir el recorrido judicial. Esta misma semana, Durán, con los votos mayoritarios de su grupo, tumbaba una moción socialista que pedía su cese tras esta sentencia.





Así que a las dos políticas socialistas acudir hoy a Vilanova como si nada hubiera ocurrido para celebrar la lucha contra la violencia machista les parece un plato de mal gusto, difícil de digerir. “Este señor é unha persoa misóxina, abertamente fai alarde das súas condutas machistas”, lamenta la cambadesa. Por eso, le parece “moi bochornoso” que este acto con respaldo de la Xunta tenga lugar en este contexto y con esta ubicación.





Giráldez opina en la misma línea y habla directamente de “tomadura de pelo”. “A Xunta reprochou as súas palabras hai uns días e agora convoca un acto deste tipo, con saída de Vilanova”, manifestaba incrédula. “Non teño nada en contra de Vilanova”, subrayó, pero “ao final é Gonzalo Durán quen representa a este concello”. Todo este asunto, opina, “paréceme unha provocación” y que poco hace en favor de la causa feminista.





Más al contrario, Abal incluso cree que este acto con respaldo autonómico podría servir para intentar un “lavado de cara” al regidor condenado por tal comentario. “Paréceme unha burla cara todas as mulleres, sobre todo para as que sofren violencia machista”.





La alcaldesa de Cambados insiste en que “se lle rimos as grazas a este señor ou a señores coma este, esta lacra (de la violencia machista) non vai rematar nunca”. “A violencia comeza por aí, por insultos, ameazas, humillacións” que se dan únicamente “por ser dun determinado sexo ou ter un xénero diferente”.





El programa

El acto en sí está convocado para las 10 de la mañana, con salida de la estación marítima de Vilanova de Arousa. Se hará desde ahí el remonte en barco, con llegada al puerto de Pontecesures a las 12:30 y un encuentro en la plaza de abastos. A la una se leerá un manifiesto contra la violencia de género y a continuación la Xunta mantendrá una videoconferencia simultánea con todos los GDR. Finalmente, habrá una degustación de productos locales. Durante toda la mañana, en la plaza de Cesures, estará además la Caravana Morada, con asesoramiento sobre violencia machista.