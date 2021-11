Un total de 75 particulares se beneficiaron de las ayudas para la rehabilitación en Caldas

La subdelegada del Gobierno en Pontevedra, Maica Larriba, visitó ayer el Área de Rehabilitación Integral de Caldas y puso como ejemplo las actuaciones que se están desarrollando en diversos puntos de la villa termal del compromiso. En esta línea la responsable política destacó la apuesta del gobierno estatal por la rehabilitación de las viviendas y la regeneración urbana de localidades como la caldense. Larriba visitó la Rúa Real, en donde se están llevando a cabo trabajos de mejora en el abastecimiento con un proyecto cofinanciado entre la Diputación de Pontevedra y los fondos procedentes de las ayudas a las ARI, incluidas en el Plan Estatal de Vivenda 2018-2021.





La subdelegada recordó que fue precisamente a través de este programa como el Ministerio se comprometió a aportar a Galicia más de 82 millones de euros en cuatro anualidades y que en este 2021 se transfirieron 21,1 millones.





Respecto de las ARI Larriba recordó que en los últimos años “mentres as axudas á rehabilitación por parte do Estado medraron, as da Xunta de Galicia baixaron”. Así indicó que “por cada actuación nunha zona ARI dun casco histórico o Goberno aporta ata 24.000 euros, mentre que a Xunta aporta un máximo de 5.500”. En esta línea Larriba destacó que el gobierno central está “cada vez máis comprometido coa rehabilitación e a rexeneración dos cascos históricos como o de Caldas, así como coas áreas de influencia do Camiño de Santiago”.





Larriba recordó que Caldas se encuentra ya en la tercera fase de la ARI y que recibió en 2021 un total de 374.000 euros para la rehabilitación de viviendas de los cuales el Gobierno central aportó 297.000. La ARI de Caldas se creó en 2017 y hasta el pasado mes de agosto fueron 75 los particulares beneficiados de las ayudas.