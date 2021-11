La ARE reúne a los empresarios del polígono de Te para analizar la futura ley de áreas industriales

La Asociación Rianxeira de Empresarios reunió a varias de las firmas del Parque Empresarial de Te para informarles sobre cómo les afectaría la futura ley de áreas empresariais de Galicia que la Xunta esta desarrollando. La ARE explicó que en estos momentos la Secretaría Xeral Técnica de la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivienda ha abierto el trámite de audiencia en el proceso de elaboración del anteproyecto de ley y desde la patronal rianxeira se vio conveniente informar a las empresas sobre esta cuestión que puede tener consecuencias en un futuro.





Por parte de la ARE asistieron el presidente, José Manuel Regueira, y la secretaria técnica, así como también el tesorero, Francisco J. Bandín, cuya empresa, Bandín Audio, fue una de las primeras en instalarse en el Parque Empresarial de Te. En cuanto a las empresas convocadas estuvieron presentes representantes de: Conservas Ramón Franco, Crematorio M. Sánchez, Estación de Servicio BP, Metales Taragoña, Renobat Galicia, Talleres Milocho, Tarrío y Suárez, Transagonza y Transportes Potel.





A la reunión también asistió invitado el alcalde de Rianxo, Adolfo Muíños, a quién, aprovechando su presencia, los asistentes pudieron exponer diversas cuestiones que son objeto de preocupación para las empresas, como por ejemplo la falta de señalización del parque empresarial en la autovía, la necesidad o no de poner en funcionamiento la depuradora del parque, la conveniencia de reforzar los trabajos de limpieza y mantenimiento de los espacios comunes y la imagen de la rotonda de Te que no solo es la puerta de entrada al parque empresarial sino también a la villa de Rianxo, señaló la ARE.





Otro tema abordado en esta ocasión fue la posibilidad de constituir una entidad de conservación del polígono con la finalidad de poder desarrollar proyectos de interés común. “Esto é importante”, destacaron desde la ARE, “posto que a futura lei pode incluir a regulación e incluso o deber de constitución de este tipo de entidades”. Finalmente se acordó remitir información a los presentes sobre varias cuestiones relativas a alguno de los temas tratados así como también mantenerlos informados sobre el avance de los trámites que siga el actual anteproyecto de lei.