Más de 200 isleños exigen que pare la nave de O Xufre y se retire el permiso

Más de 200 personas secundaron ayer la concentración convocada en A Illa contra la concesión del escaso espacio portuario existente en O Xufre a una empresa privada, en lo que consideran una “ameaza sen precedentes” para el estilo de vida, la economía y el futuro del municipio. De hecho, solicitan a Portos de Galicia la paralización de las obras y la revocación de la licencia.





Ana Millán, de la Asociación Arousa en Transición, fue la encargada de leer el manifiesto consensuado entre el Concello, la Cofradía y las asociaciones de bateeiros, sociales y culturales que están dando la cara contra el uso privado del espacio público por parte de una empresa que está ampliando sus instalaciones en O Aguiuncho con una nueva nave para mantenimiento e invernaje de embarcaciones de recreo.





Consideran que “a esencia mariñeira” del municipio “está en perigo” pues “Portos prefire primar os intereses particulares ante o ben común”, dijo Millán, para recordar a continuación que el espacio es limitado y “se lle debería dar prioridade aos proxectos da xente do mar”. Las mismas que aseguran llevar años pidiendo “tener un verdadeiro porto de primeira, reclamando superficie portuaria para usos e proxectos de gran interese para a economía local e para a mellora ecolóxica e social” Y con este se refieren a, desde espacio para aparejos y cambiarse los marineros, hasta iniciativas incipientes, pero en marcha, como electrificar la flota.





Pero además les parece “significativo” que “mentres as embarcacións tradicionais son expulsadas dos portos arousanos, xa que non poden atracar no lugar do que sempre formaron parte, asistimos impasibles á ‘aterraxe’ de naves industriais para albergar iates e embarcacións de recreo de grandes dimensións. Y esto supone, agregó, una “inxustiza e discriminación” a la cultura marinera porque “para preservala precisamos espazos”, que además “pudieran converterse nun potencial turístico”, detalló.

Para los isleños resulta “incomprensible” la construcción de una nave de 12 metros de altura en plena línea de costa, teniendo en cuenta el valor natural y paisajístico del municipio; que Portos “permita usar este enclave de grande singularidade como se fora un ‘polígono industrial’”, que además de “provocar un terrible impacto visual, pechará a vila ao mar”, añadió la representante de Arousa en Transición.





Creen, de hecho, que este proyecto, que tildan de “aberración”, marca un momento clave para que toda la ciudadanía isleña reflexione sobre si “este é o modelo de vila que queremos”. Es más, el manifiesto señala que “Como pobo mariñeiro sempre estivemos moi unidos na defensa dos nosos dereitos e forma de vida e cremos que neste momento deberíamos volver a facelo, xa que a ameaza non ten precedentes”.





También advirtieron los convocados que pondrán “todos os medios” para detenerlo. Cabe recordar que el alcalde, Carlos Iglesias, explicó el viernes que no descartan recurrir ante el contencioso-administrativo la concesión otorgada por la Xunta. Para ello tendrán que estudiar las opciones pues la nave cuenta con todos los permisos, incluido el municipal de obras, pues el Concello indicó que, al cumplir, negarla podría ser prevaricación. También aseguró que no tuvieron tiempo de reacción.