El avance de los contagios provoca las primeras cancelaciones en Arousa para fiestas y bailes de fin de año

Aquellos que tenían previsto recuperar las noches de fin de año pre pandemia tendrán que rebuscar por toda la comarca para encontrar un establecimiento hostelero o asociación que mantenga la fiesta de despedida de 2021. Y es que en las últimas horas el número creciente de positivos por covid ha hecho a entidades y empresas privadas optar por cancelar las fiestas y bailes previstos para el viernes. Es el caso, por ejemplo, de la discoteca Canelas de Portonovo. La sala de fiestas volvía en este año 2021 a abrir sus puertas después de años cerrada y aunque inicialmente había anunciado una fiesta de fin de año con más de 2.000 entradas a la venta finalmente opta por no arriesgarse. Lo mismo ocurre con otros establecimientos míticos de la Nochevieja como son el Hotel Louxo de A Toxa (en O Grove). El local hostelero ofrecerá cenas, pero no el tradicional cotillón co baile. Así lo explican en sus redes sociales indicando que prefieren mantenerse cautos ante la situación que se está dando en cuanto a contagios.





Otra de las grandes salas de fiesta de la comarca, la pontecesureña Chanteclair, todavía no se ha pronunciado, pero tampoco ha puesto entradas a la venta. Y es que, al menos en lo referente a la hostelería, todas las miradas están puestas en la Xunta de Galicia y en si, finalmente, el Comité Clínico dictará medidas restrictivas para la última noche del año.





En todo caso en algunos pubs de la zona de la movida vilagarciana las entradas para la noche que da la bienvenida a 2022 siguen a la venta en las plataformas digitales y advirtiendo que se cumplirán rigurosamente las medidas vigentes de lucha contra la pandemia.





A mayores colectivos vecinales como el Gato Negro de Carril -que había organizado el tradicional baile- también ha optado por cancelarlo. Lo mismo ocurre con la asociación de vecinos de Vilalonga, que también anunciaron la suspensión de su Festival de Inverno. A ellos se suman también concellos con cancelaciones como un espectáculo de clown en Meis o varias actividades en Catoira.





Y es que la sexta ola sigue imparable en el área sanitaria y en todos los concellos arousanos. Ayer -según los datos oficiales del Sergas- los casos activos en el área llegaban a los 3.453 tras registrarse en solo una jornada 369 nuevos positivos. Una cifra alta, pero que responde al elevado número de test (tanto antígenos como PCR) que se están realizando en las últimas jornadas. En cuanto a las hospitalizaciones los pacientes en planta son 31 (seis de ellos en O Salnés) y hay 12 en la UCI.





La situación entre los concellos sigue al alza. Vilagarcía alcanza ya los 326 casos y Cambados tiene 162. En Sanxenxo también suben los positivos hasta los 132 y O Grove suma un total de 63. En A Illa se mantienen en los 36 y en Meis tienen 37. Por su parte Meaño cuenta con 35 positivos y Ribadumia y Vilanova con 39 y 42 respectivamente.