El bono turístico de la Xunta dejó en la comarca de O Salnés 1,6 millones de euros

Fue una de las medidas estrella de la Xunta de Galicia para dar oxígeno a un sector turístico que fue muy castigado por la pandemia del coronavirus. La última edición del denominado Bono Turístico - tutelado por la Consellería de la Vicepresidencia Primeira - dejó solo en la comarca de O Salnés 1.561.507 euros destacándose una vez más como uno de los destinos favoritos para el turista gallego de toda la comunidad. De hecho de estos 1,6 millones la mayoría se gastaron en Sanxenxo. La localidad absorbió un total de 977.850 euros del Bono Turístico convirtiéndose además en el municipio gallego en el que más se empleó esta propuesta autonómica. Una de las condiciones del bono era la de que debía consumirse fuera de los meses centrales del verano para promover la desestacionalización. Aún así -y pese a que en la época estival su foco de atracción es indiscutible desde hace años- Sanxenxo está igualmente a la cabeza del destino en el que más bonos se gastaron.





El otro gran foco de atracción por excelencia en Arousa -O Grove- también recibió un buen pico del Bono Turístico con 415.894 euros. Sorprendentemente Vilagarcía -pese a ser la capital de la comarca- solo registró un gasto de 56.419 euros. Eso sí, hay que tener en cuenta que la ciudad posee muy pocos establecimientos hoteleros, siendo esta una de sus grandes carencias y compensándola con una notable cantidad de segundas viviendas.





Buenas cifras son las de Meaño, que pese a su pequeño tamaño logró que los ciudadanos gallegos que adquirieron el bono turístico de la Xunta se dejasen con él 53.387 euros en la localidad. Vilanova por su parte logró que los que tenían el bono se dejasen en la localidad 24.384 euros, frente a los 17.231 que se fueron para Cambados. Lo cierto es que todos los municipios salinienses -sin excepción- fueron objetivo de gasto para los usuarios del bono autonómico, incluso aquellos más pequeños. Así pues A Illa absorbió 7.241 euros, mientras que Meis consiguió un gasto de 4.846 euros y Ribadumia 4.255 en total.





No solo la comarca de O Salnés se ha visto beneficiada notablemente por la iniciativa turística de los bonos. En O Barbanza los cuatro concellos arousanos fueron objetivo de gasto. El que más -y no sorprende que lo sea debido también a su tamaño- fue Ribeira con 37.015 euros. Le sigue A Pobra do Caramiñal con 20.330 euros, mientras que Boiro logró también unas buenas cifras de gasto con 13.576 euros. Rianxo por su parte fue elegido por los usuarios del bono para gastar 8.625 euros.





En la comarca de Ulla-Umia solo tres localidades fueron beneficiarias de la propuesta autonómica. A la cabeza se coloca Cuntis -probablemente gracias al empuje de su turismo termal, que ofrece una oferta totalmente desestacionalizada- con un gasto de 22.526 euros. Caldas por su parte logra atraer 19.752 euros y Catoira un total de 4.676.





El Bono Turístico fue una medida pionera de la Xunta que gozó de un gran éxito. De hecho las 12.300 tarjetas disponibles se agotaron en solo 12 horas y contó con 1.200 establecimientos adheridos a la campaña. La iniciativa permitió inyectar 7,6 millones de euros en el sector. Desde Vicepresidencia consideran que fue una gran medida y un ejemplo de apoyo de la administración autonómica a un sector muy castigado por la pandemia. El consumo se concentró en los tres últimos meses del año, cumpliéndose el fin de la desestacionalización.