Miles de personas claman contra la gestión sanitaria en tres protestas simultáneas

El cansancio y el cabreo por la actual situación de la sanidad pública y –en especial– por la gestión de los PAC y la Atención Primaria se dejó notar ayer en diferentes puntos de la Ría de Arousa. Miles de personas salieron a la calle para reclamar un cambio en las políticas sanitarias de la Xunta de Galicia, bien a modo de manifestación y también de concentración.





La más numerosa fue la convocada por el BNG en Caldas. La situación del centro de salud de la villa termal –cuyo PAC da servicio también a localidades próximas como Portas, Moraña y Cuntis– ha empeorado en las últimas semanas, lo que ha llevado a los nacionalistas a convocar la protesta y también a exigir explicaciones en el Parlamento. Lo harán a través de una intervención de la diputada Montse Prado este mismo miércoles. Ayer la multitudinaria marcha partía de A Plazuela y continuaba por la calle Real, Juan Fuentes y dirigiéndose hacia el centro de salud. Se escucharon consignas como “Rueda escoita, Caldas está en loita” o “a sanidade non se vende, senón que se defende”. La primera en tomar la palabra fue Montse Prado, que aplaudió a los presentes señalándoles que “estades aquí dando unha lección de dignidade. A sanidade non se vende” e incidió en que “a situación non se arregla co conformismo” y en que “hai que esixirlle ao PP que cambie de inmediato esta folla de ruta”.





El portavoz municipal del BNG, Manuel Fariña, agradeció la presencia en la manifestación de “veciños doutras localidades como Moraña, Cuntis ou Portas”, al verse sus vecinos afectados por la situación del PAC caldense. “Estamos a vivir a supresión do PAC de facto”, advirtió Fariña apuntando que “non se entende que teñamos un PAC que non ten atención”. El nacionalista hizo referencia a la situación laboral del personal sanitario con “contratos de catro horas, dun día. Todos acaban marchando porque as condicións de traballo aquí son lamentables”. Su discurso fue en la línea del de Prado en el sentido de apelar a los presentes con un “non nos conformemos”.





Entre el público asistente también se encontraba el alcalde caldense, el socialista Juan Manuel Rey, así como varios miembros del grupo de gobierno. Aunque en un primer momento el regidor socialista señaló que no asistiría, luego anunció su presencia en la manifestación del Bloque.





Las protestas –a modo de concentración– también se visibilizaron en Baltar (Portonovo) y en Monte da Vila

(en O Grove). Las dos estaban convocadas por las agrupaciones locales de SOS Sanidade Pública y contaron con una gran participación. Entre las reivindicaciones –aprovechando la conmemoración de Día Mundial de los Derechos de la Infancia– fueron en materia sanitaria y más concretamente reclamando una atención pediátrica de calidad. Y es que la falta de un médico especializado para los más pequeños también está en el paquete de reivindicaciones de las protestas no solo de ayer, sino de las que se han venido desarrollando en las últimas semanas en diferentes puntos de Arousa –sobre todo en el margen sur–. Cabe recordar que la convocada en Vilagarcía en octubre reunió también a miles de personas de toda la comarca.