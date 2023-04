Pontón pide a Rueda que "dea a cara" en el conflicto de la mejilla

La portavoz nacional del BNG, Ana Ponton, ha instado al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, a "dar la cara" ante el conflicto existente entre 'bateeiros' y 'percebeiros' por la extracción de mejilla y encontrar una solución.

bateeiros en las inmediaciones del complejo administrativo de la Xunta en San Caetano, en Santiago. La líder de los nacionalistas gallegos se ha pronunciado sobre el asunto a través de su perfil de la red social Twitter , después de que este jueves se produjese una carga policial durante una nueva protesta protagonizada por bateeiros en las inmediaciones del complejo administrativo de la Xunta en San Caetano, en Santiago.

"O goberno do PP creou un problema onde non existía, con decisións arbitrarias y hasta con chapuzas lexislativas. O señor Rueda ten que dar a cara e aportar unha solución para a xente do mar", señala el mensaje publicado por Pontón. Asimismo, la dirigente nacionalista ha lamentado la carga policial y ha asegurado que lo que se necesita es "diálogo e negociación".

En este sentido, en un comunicado remitido a los medios, la portavoz de Pesca del BNG en la Cámara gallega, Rosana Pérez, también ha exigido la intervención "urxente" del presidente en un conflicto agravado en los últimos tres años "sen que o PP aportase ningunha alternativa satisfactoria para ambas partes".

"Ao contrario, as decisións arbitrarias, a incompetencia da Consellería do Mar e ata as chapuzas lexislativas do Executivo popular non fixeron máis que empeorar a situación, como quedou de manifesto na carga policial ante a sede da Xunta", ha dicho la parlamentaria del Bloque, que ve "excesiva e innecesaria" la actuación de los agentes.

Rosana Pérez ha calificado como "absolutamente incomprensible" que después de tres años de grave conflicto se siga "sin solución" y por eso ha reclamado a Rueda que actúe y llame "de inmediato" a las partes para sentarse a dialogar y aportar soluciones.

También el alcalde de Rianxo, Adolfo Muiños, se manifestó a este respecto."O acontecido hoxe en Compostela é inexplicábel e nos enche de carraxe pola situación de violencia á que se chegou. De todo este despropósito facemos responsable á Consellaría do Mar que é a que debería capitanear o diálogo e a procura dunha solución, non alimentar o enfrontamento nin a confusión. Esiximos que se poña fin dunha vez a este conflito creado entre traballadores do mar que levan convivindo máis de 70 anos. Deixade traballar e producir á nosa xente! Desexamos a pronta recuperación das persoas mancadas en especial do noso veciño que, afortunadamente, soubemos non reviste gravidade. Tamén instamos á inmediata posta en liberdade dos detidos para iniciar a resolución pacífica desta liorta á que están abocando ao sector.", aseguró el regidor.

También el BNG de A Illa mostró su rechazo a los hechos. "Hai unha responsable da situación á que chegamos, é a Consellería do Mar. Esiximos que se poña fin, dunha fin, a este conflito creado entre traballadores do mar que levan convivindo máis de 70 anos", señalan los nacionalistas isleños, que también desean una pronta recuperación a los heridos.