El PP provincial insta a los socialistas a pedir responsabilidades al Gobierno estatal por la carga contra bateeiros

El Partido Popular de Pontevedra instaba ayer a los socialistas de O Salnés a pedir explicaciones a la Delegación del Gobierno por la actuación policial.



“Pór o foco desas cargas policiais no Goberno galego ou no PP é demagoxia pura, é querer enganar aos cidadáns, é intentar manipular pensando sempre no seu interese electoral”, señalaba la coordinadora comarcal, Paz Lago, que considera que no es momento de “caldear o ambiente” y pide también “responsabilidade” a los manifestantes.

Mientras tanto, nuevos apoyos surgen para los bateeiros. Las agrupaciones socialistas de O Barbanza reclamaron el viernes, tras una reunión con el sector, una solución. En el encuentro estuvieron el diputado Julio Torrado, el alcalde de Boiro, José Ramón Romero, la candidata a la Alcaldía de A Pobra, Patricia Lojo y el alcaldable de Rianxo, Óscar Rial, así como numerosos productores de mejillón. Un sector del que, señalan los socialistas, “é moi importante para Galicia”, así como “fundamental para os concellos de Boiro, Rianxo e A Pobra, xa que a repercusión económica é directa e dependente”.



El PP de Boiro también mostró su apoyo al bateeiro, “clave” para el municipio, dijo el candidato a la Alcaldía, Fernando García, que reclama que se “afasten” aquellas parte de la norma que “xeraron conflito”, en relación al punto del decreto de Mar que limita la extracción de mejilla.