La vuelta a las aulas deja el covid en el recuerdo, con la normalidad como pauta

La normalidad más absoluta llevó el inicio del curso directamente a 2019, con el covid ya solo en el recuerdo y en aislados rostros de alumnos, sobre todo adolescentes, que optaron por continuar manteniendo la mascarilla como medida de protección.





Pero, por lo general, las medidas anticovid dejaron de tener protagonismo en una vuelta a las aulas en la que volvieron a repetirse escenas de padres, profesores y niños mezclados, con los típicos abrazos de bienvenida.





Por lo general, no se registraron incidencias, salvo las típicas obras por finalizar y personal que todavía no se incorporó. El instituto cambadés Cabanillas logró recuperar dos profesores de los tres que había perdido, mientras que el colegio de Rubiáns cubrió la plaza de Educación Física durante la tarde del miércoles. En O Barbanza, la queja mayoritaria era la falta de material. Y es que son muchos los libros de texto que todavía no han llegado a las librerías, según confirmaron en los propios establecimientos. Mientras tanto, los docentes se irán apañando con apuntes.





Ayer fue el primer día para niños y jóvenes, especialmente para aquellos alumnos del antiguo IES Bouza-Brey que estrenaron nuevo centro, la mayoría en el Armando Cotarelo Valledor. A este respecto, desde el grupo municipal de Vilagarcía en Común- Esquerda Unida acusan a la Xunta de “engano” y aseguran que la única opción es un autobús urbano, “que non poderá asumir toda a carga do alumnado” y que retrasa en media hora la salida. Además, tacha de “lamentable”la actitud del Concello. Por otra parte, la dirección del CEIP A Escardia desveló en una reunión su intención de reclamar un proyecto de Camiños Escolares Seguros, como el que se estrenará en los centros educativos de A Xunqueira.





Celebraciones por todo lo alto

El inicio del curso fue este año de lo más festivo. Por la mañana, las profesoras del Anexo A Lomba prepararon un recibimiento de lo más divertido, con música, baile y una singular procesión de San Roque. Por la tarde, Zona Aberta celebró con hinchables, música y toro mecánico la despedida del verano.