Abel Caballero necesita viajar

Abel Caballero tiene dos odios muy diáfanos. El primero es el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, al que acusa de todos los males que sufre Vigo. El otro, evidentemente, es A Coruña. En su televisiva comparecencia en La Sexta, el regidor olívico llegó a afirmar que en A Coruña la gente no sale a pasear porque no hay bancos. Seguro que hace mucho tiempo que Caballero no visita la ciudad herculina, a lo mejor desde que fue nombrado hijo adoptivo, pero decir que en A Coruña la gente no sale, cuando de si algo tiene fama es de todo lo contrario, es conocerla poco. Tal vez un paseo de vez en cuando le ayudaría a no decir tantas mentirijillas.