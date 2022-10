Agárrense, que las curvas aún vienen ahora

Seguramente usted, cafetero o cervecero, haya notado que ha de rascarse más la cartera a la hora de abonar su consumición fetiche. La inflación, que nos trae fritos, sigue subiendo. Y seguirá. Eso al menos dicen los que saben. La hostelería debe seguir haciendo frente a una subida de la luz que desde hace tiempo sería de chiste si no fuera porque no da ninguna gracia. También a la carestía de los productos. Y por eso, en zonas tan turísticas como Arousa, el sector ya valora una nueva subida de precios en 2023. El invierno va a ser duro. No porque la caña le suba unos céntimos, sino porque si de media la clase trabajadora ya se pensaba mucho lo de encender la calefacción, este año no hay nada que pensar.