tal y como van las cosas de la humanización en esta ciudad, nuestra recomendación es la siguiente. Lea atentamente, que esto le interesa. ¿Tiene usted una mercería, una pescadería, una tienda de ropa, una galería de arte, una frutería, una floristería, una mueblería…? Tenga el negocio que tenga, refórmelo y móntese un bar o cualquier otro negocio de hostelería, que parece que es lo único que se promueve en este concello. ¿Qué el localito tiene solo 50 metros cuadrados? Tranquilo, que como la calle está humanizada y no pasan coches, se lo amplían a 250 en un plisplás. Los peatones ya se apañarán para pasar entre las mesas. Lo que no sabemos es si va a haber suficientes parroquianos para tanto bar. Es muy bonito tener la calle llena de terrazas con gente feliz tomando el aperitivo, pero no sabemos si será igual de bonito tenerla tomándose el cubata por la noche. Al final, habrá una huida en masa y esta ciudad, tan humanizada ella, se va a quedar despoblada y sus barrios abandonados. Eso sí, llena de bares. Alabado sea Baco..