Apostar por la paz salvando al agresor

Los podemitas, como el diputado del BNG, Nestor Rego, no aplaudieron la intervención de Zelenski en el Congreso. Ya se saben que en esto de Ucrania deben tener el corazón muy dividido, tanto que, por supuesto, son capaces de afirmar que apuestan por la paz. Incluso Iglesias, que parece que emerge de sus cenizas, y Belarra han firmado un manifiesto apostando por ella y que parece redactado por el propio Lennon. Eso sí, ni una palabra de condena al invasor, es decir a Putin. Como si la guerra fuera un ente autónomo que no tiene detrás a un sátrapa con ínfulas de emperador que se levanta un día y decide invadir a sus vecinos. FOTO: Belarra aplaudiendo, pero no a Zelenski