Bono, no…¡Bonísimo!

está visto que no estaba de Dios, por lo menos del Dios al que le rezamos nosotros –sin mucho fervor, por lo que se ve―. El partido Marruecos-España prometía por eso de la rivalidad entre vecinos. Como si fuera un derbi, vaya. Prometía emoción, prometía cañita brava ―que de eso ha habido bastante―, prometía muchas cosas, pero apostamos un pelo de sobaco de dragón a que el 90% de los españoles pensábamos que prometía una victoria segura, porque, oigan, nosotros somos más guachis, que vivimos más al norte. Pues no, compatriotas míos, eso no tiene nada que ver. El movimiento se demuestra andando y el futbol, jugándolo. Y los juegos son así, unas veces se ganan y otras se pierden. Y fútbol es fútbol. Y el fútbol es así. Y no sabemos qué más decir porque nos corren los lagrimones por los mofletes. Sólo queremos hacer una petición, por favor. Sean tan amables de fichar al señor Bono para el Deportivo, a ver si se nos arregla un poco la cosa, porque parar tres penaltis de tres no es ser Bono, ¡es ser Bonísimo!