Lo bueno de que la insensatez venga en un pack

No hay alerta meteorológica sin algún inconsciente que se salte las normas. Es lo que tiene esta época de necesidad constante de registrar y compartir todo lo que sucede, que si no lo cuentas es como si no hubiera pasado. Y claro, subir a las redes un vídeo enfrentándose a las amenazadoras olas del Atlántico es garantía de, al menos, estar en boca del grupo de amigos durante unos días. Es lo que tiene la juventud, que viene con una imprudencia que solo se cura con los años. Y si le sumamos el ser de fuera y no conocer lo bravo que se puede poner el mar en la costa coruñesa, tenemos todo lo necesario para encontrarnos en pleno temporal con un grupo de veinteañeros en Punta Herminia jugando a correr para escapar de las olas rompiendo. Menos mal que, al parecer, para algunos la insensatez y la suerte están en el mismo pack. Por esta vez.